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Оружие и дроны идут в Россию из Ирана по прямому пути: СМИ узнали детали

По информации CNN, Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на предупреждение западных лидеров Иран не отказался от тесного сотрудничества с Россией. Дроны типа Shahed, а также другие виды оружия поставляются Тегераном в РФ по Каспийскому морю, которое соединяет две страны. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале телеканала "CNN". 

Оружие и дроны идут в Россию из Ирана по прямому пути: СМИ узнали детали

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Как отмечают эксперты, по мере углубления сотрудничества между двумя Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной военной агрессии против Украины.


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Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.

В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.

Прошлой осенью увеличилось использование РФ иранских беспилотников, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран — у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены", — заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Отмечается, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море, и, добавляет аналитик, это "идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления".

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/05/26/europe/iran-russia-shipments-caspian-sea-intl-cmd/index.html
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