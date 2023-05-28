Когда реально могут начаться мирные переговоры – что не должна допустить Украина

Пока из российского МИД звучат условия для завершения войны, явно неприемлемые для Киева, представители Офиса президента Украины четко дают понять, что пока российские войска продолжают оставаться на территории нашей страны, ни о каких переговорах не может быть и речи. Почему на фоне этих явно непримиримых позиций продолжается активное "миротворчество" в исполнении того же Китая, в определенной мере зависящих от него стран, и даже той же Германии, канцлер которой Олаф Шольц не прочь продолжать звонить Путину? О чем говорят "миротворческие" тенденции? Когда и почему, под влиянием каких факторов, может реально открыться "переговорное окно"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Главный фактор, который будет влиять на будущий переговорный процесс, – последствия ожидаемого украинского наступления

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что происходящее сейчас – это предпереговорная прелюдия, зондаж предпереговорной ситуации (со стороны Китая), обозначение предпереговорных позиций (со стороны Украины и России), заявки на готовность участвовать в будущих переговорах (Ватикан, Германия, группа африканских стран, и некоторые другие страны и организации, которых можно записывать в очередь претендентов на роль "миротворцев-посредников").

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"Более точно это можно обозначить термином "предпереговорная суета" которая, во многом, спровоцирована активизацией роли Китая в будущем миротворческом процессе, в частности миссией китайского спецпредставителя. Но эта челночная миссия (поездки между враждующими сторонами в поиске компромисса), – только начало будущего переговорного процесса, – подчеркивает эксперт. – Нас еще ожидает не один раунд таких поездок, прежде чем начнет вырисовываться что-то предметное, либо, напротив, миссия будет провалена".

Главный фактор, который будет влиять на будущий переговорный процесс, – последствия ожидаемого украинского наступления, и результатов боевых действий в летний период и примерно до начала октября, считает Владимир Фесенко. Только после этого, по его мнению, начнутся реальные переговоры.

"Это произойдет в период с октября до декабря текущего года, – прогнозирует политолог. – Дальше тянуть невозможно. В будущем году – президентские выборы в США и в РФ, выборы в ЕС, и у нас (если активные военные действия закончатся к концу года, что пока под большим вопросом). Поэтому даже наши международные партнеры к концу года будут настаивать на активизации переговорного процесса".

Но, акцентирует эксперт, начало переговоров еще не означает, что уже завтра (то есть в будущем году) будет некий гарантированный мирный результат.

"Похоже, что Россия хочет затянуть войну до президентских выборов в США (в ноябре будущего года). Результативное завершение возможных мирных переговоров зависит от хода и последствий военных действий в Украине (возможно и в РФ?), а также от внутриполитической ситуации в РФ. Естественно, что и Украина будет отстаивать свои интересы и переговорные позиции", – поясняет Владимир Фесенко.

Не факт, продолжает он, что речь будет идти о прямых переговорах между Россией и Украиной.

"Переговоры, – уточняет эксперт, – могут идти как при заключении зерновой сделки, отдельно – с Украиной и с Россией. Договариваться будут скорее о временном прекращении огня. Но темой переговоров будут также взаимные гарантии безопасности (в частности, демилитаризация приграничных территорий), возобновление судоходства в Черном и Азовском морях (если мы выйдем на побережье Азовского моря), восстановление безопасности воздушного сообщения, вопрос о компенсации убытков, которые РФ нанесла Украине своей агрессией. Вопрос статуса Крыма и Донбасса будет решаться в зависимости от результатов военных действий. Но Украина, в любом случае, не будет признавать эти территории российскими, продолжая добиваться их возвращения под свой контроль".

Сейчас война перешла уже в такую стадию, что все "красные линии" пройдены

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш рассуждает так:

"Конечно, эту войну, которая не понятно в какую сторону может развернуться (поражение одной из сторон, перерастание в глобальную войну), очень многие хотят поскорее закончить. Хоть какими-то переговорами. Только бы она не разрасталась. Естественная позиция тех, кто напрямую не вовлечен в конфликт и боится, чтобы пламя войны не охватило его страну".

По мнению эксперта, если говорить о Китае, Южной Америке и Африке, которые сейчас всё более явно отстаивают позицию "заморозки конфликта", переговоров, оставления за РФ захваченных ею украинских территорий, следует понимать, что они проходят стадию, которую ранее прошла Европа. Та, напоминает политтехнолог, в начале тоже стояла на подобных позициях, боялась злить Путина, готова была всячески задабривать Россию, в том числе за счет территориальных уступок со стороны Украины. Но это, акцентирует он, не остановило не агрессии, ни шквала военных преступлений, ни попыток новых аннексий.

которые еще недавно были "табу". А вот имевшие куда более сходные с российским взгляды на геополитическую ситуацию страны, связанные с РФ еще и определенными экономическими связями (плюс – серьезное российское информационное и политическое влияние там, в отличие от украинского), играют в данный момент именно на руку Москвы. По вышеназванным причинам", – поясняет Денис Богуш. "И сейчас война перешла уже в такую стадию, что все "красные линии" пройдены. А потому США, Великобритания, ЕС, их партнеры сконцентрировались на предоставлении Украине как можно большего количества вооружений и боеприпасов. Дошло, наконец, до американских истребителей F-16

Мы, акцентирует он, естественно, не должны идти на подобные "мирные инициативы", поясняя – почему.

"Прежде всего, потому, что война тогда будет лишь приостановлена, со временем перейдя в более масштабную. А также – что это станет страшным прецедентом. И многие другие страны захотят устроить передел границ. Со всеми вытекающими в виде Третьей мировой, – подчеркивает эксперт. – Избежать этого можно, лишь победив Россию в нынешней войне. Показательно наказав агрессора. Только после этого можно вести переговоры – о капитуляции, репарациях и так далее".

Без неких предпосылок к переговорам – говорить о них нет смысла

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко уверена, что сейчас условий для переговоров явно нет. И на ту же инициативу африканских лидеров, понятно, реагировали не так активно, как на китайскую, обращает она внимание.

"И РФ, и Украина говорят о готовности выслушать все предложения. Но продолжают стоять на своем. Так что – есть лишь иллюзия к приближению процесса переговоров, не более", – подчеркивает политтехнолог.

По ее словам, в том же американском медиа-секторе сейчас уменьшилось внимание к происходящему в Украине. И из-за угрозы дефолта, которая, похоже, в очередной раз миновала. И по причине того, что уже фактически началась избирательная кампания, хоть выборы пройдут лишь в ноябре 2024-го.

"Без неких предпосылок к переговорам – говорить о них нет смысла, – поясняет Екатерина Одарченко. – К тому же, ни о каких компромиссных решениях речи не идет. Его попросту не примет украинского общество (российская социология сейчас не имеет ничего общего с социологией как таковой). Согласно последним данным, около 90% украинцев воспринимают как победу исключительно возвращение к границам 1991 года. Так что и для официального Киева тут нет вариантов. Не говоря уж о Кремле, которому попросту отступать некуда".

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