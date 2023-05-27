У Зеленского отреагировали на условия России для завершения войны

Москва снова озвучила свои условия для завершения войны на территории Украины, тем самым в очередной раз подтвердив свою недееспособность. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

В МИД России считают о завершении войны можно будет говорить, если Украина прекратит огонь, а Запад откажется от поставок оружия и боеприпасов. Также Украина должна на официальном уровне отказаться от перспектив вступления в ЕС и НАТО, задекларировав нейтральный внеблоковый статус. Также украинские власти должны признать "новые территориальные реалии". На территории Украины должны быть защищены права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

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Михаил Подоляк, реагируя на условия Кремля, подчеркнул, что "требования России" устами МИД РФ подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российской властной верхушки. В ответ Подоляк озвучил основные требования Украины, выполнение которых реально может приблизить мир.

По словам советника главы Офиса президента, первое и главное требование – российские войска должны покинуть всю суверенную территорию Украины. Кремль также должен признать, что все постсоветские страны имеют весь объём суверенитета. Россия должна выдать все, кто стоял у истоков развязывания полномасштабной войны. Российское руководство должно определить зону демилитаризации на своей территории. Эти и другие требования, по мнению руководства Украины, обязательно к выполнению страной-агрессором.

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