Канцлер Германии планирует звонок Путину: что известно

Об этом в Телеэфире заявил политолог Андрей Вигиринский, пишут "Комментарии". В последний раз, канцлер Германии Олаф Шольц, разговаривал с российским президентом по телефону – 2 декабря 2022 года. После нескольких месяцев простоя, у него появилось желание осуществить такие намерения.

Шольц и Путин. Фото из открытых источников

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" Шольц демонстрирует, что при отсутствии других каналов можно вернуться к предыдущим каналам коммуникации. Конечно, этот разговор не будет о зеленой энергетике и отмене санкций и тому подобное", – сказал Вигиринский.

Таким образом, Шольц хочет показать то, что может напрямую самостоятельно без третьих сторон вести диалог с российским диктатором. И ему не нужна помощь, например, стран Глобального Юга, Африки или Китая, продолжил политолог. Однако намерения канцлера Германии могут не осуществиться. Ведь вполне возможно, что в Москве откажут в подобной коммуникации. Более того, как замечает Вигиринский, Кремль уже выбрал себе посредника, и "старшего брата" и это Китай.

"Китай более выигрышный и для России, и для Европы, чем непосредственные двусторонние коммуникации, при которых возможны политические риски. Если Москва это может повернуть на свою сторону, мол, Европа прогнулась, то для Запада это очень тяжелый репутационный кейс", — добавил политолог.

Учитывая критическое количество санкционных пакетов и разрыв экономических составляющих с Кремлем, Западу будет крайне трудно найти что-то, чтобы заинтересовать или шантажировать Россию.

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