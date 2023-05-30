Почему Путин спешит с выборами в оккупации – что это даст Кремлю

Российский диктатор Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проводить голосование на территории, где введено военное положение. А оккупированные части Украины сейчас активно готовят к всероссийским выборам, намеченным на сентябрь. Подписанный Путиным документ разрешает депортацию, а также расширяет полномочия силовиков по задержанию людей на территориях, где действует военное положение. О чем говорят такие действия Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы на оккупированных территориях. Фото: из открытых источников

Маразм в стране-агрессоре распространяется

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко размышляет следующим образом:

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"Рашисты хотят как можно скорее втянуть оккупированные территории Украины в свою орбиту. Чтобы потом рассказать, что там есть "избранная народом власть", какие-то нормальные отношения, там работающие партии, что есть "волеизъявление". Создать тем самым очередные квазиобразования через фейковые выборы".

По мнению эксперта, это попытка оккупантов легитимизировать свое незаконное пребывание на украинской земле.

"То есть, путлер понимает, что для него на сегодняшний день очень сложная проблема с этими территориями. Что рано или поздно они будут освобождены. Но рашисты продолжают на международной арене внедрять месседжи о том, что нужно оставить за ними по крайней мере все захваченные ими территории. Подписать соглашение о прекращении огня. Все это говорит, что маразм в стране-агрессоре распространяется. Ничего оккупантам не удастся. Хребет преступников обязательно будет сломан украинскими войсками", – констатирует Сергей Войченко.

Кремль теперь даже не делает вид, что руководство России выбирают

Политтехнолог Петр Охотин уверен, что действия Путина – это не подготовка к выборам, а издевательство над международными нормами права.

"Результаты выборов нарисуют, – прогнозирует эксперт. – Путин будет делать это в условиях диктатуры и террора. Никаких намеков на легитимность и тонкую игру".

Кремль, отмечает политтехнолог, теперь даже не делает вид, что руководство России выбирают.

"Осенью будут проходить не выборы, а легитимизация господствующей верхушки. Потемкин со своими селами может спокойно курить "Беломорканал", глядя на то, как путинские чиновники махинируют с электоральным процессом", – подчеркивает Петр Охотин.

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