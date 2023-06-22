Почему снова раскручивается тема ядерки – в чем опасность ситуации на ЗАЭС

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия, несмотря на периодические угрозы, не решится нанести по нашей стране ядерный удар. Между тем, президент США Джо Байден не исключает такой возможности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, вероятно, готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС. О чем говорят ядерные игры России – и к чему они могут в итоге привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В обозримом будущем применения "последнего аргумента" не будет

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что разговоры о применении Россией ядерного оружия, действительно, снова вошли в повестку дня. Причем, заявления политических игроков носят противоречивый характер, при этом, имея под собой основания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

могут основываться, либо на данных американской разведки, – считает эксперт. – Либо преследуют цель показать, что США изучили все возможные варианты развития событий, вплоть до ядерной эскалации. И хорошо к этому подготовились. Заявления Путина о том, что смысла в применении ядерного оружия нет, могут быть попыткой продемонстрировать спокойную уверенность в способности сохранить захваченные территории, несмотря на украинское контрнаступление. Заявления Буданова, что ядерное оружие применено не будет, скорее направлено на внутреннего потребителя, его цель – успокоить население и сбить восходящую волну всеобщей паники. Хотя, судя по ажиотажу на йодид калия в украинских аптеках после президентского заявления о риске теракта на ЗАЭС, "успокоительная таблетка" от главы разведки работает так себе". "Заявления Байдена о готовности применения Путиным ядерного оружия

Анна Малкина обращает внимание, что участники "ядерных игр" не конкретизируют, что имеется в виду под применением ядерного оружия: звучат варианты от стратегического до тактического, от применения в Киеве и Львове – до локального места боевого соприкосновения.

"Это больше напоминает прощупывание реакций – считает политолог. – И, скорее всего, сопровождается передачей определенных угроз по внутренним каналам, о которых мы не знаем. Думаю, в обозримом будущем, применения "последнего аргумента" не будет. Это путь в никуда, о чем хорошо знают все действующие лица, включая хозяина Кремля".

Любая авария на ЗАЭС будет ЧП мирового масштаба

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

"Я думаю, что Россия, раскручивая тему ядерки (и касательно вероятного применения ей тактического ядерного оружия – ТЯО, и в ракурсе угрозы катастрофы на ЗАЭС, и в связи с перемещением ядерных зарядов в Беларусь), пытается показать, что она готова и далее повышать ставки. И что как бы там дальше не сложилось ситуация на фронте, РФ готова, в случае чего, использовать оружие массового поражения".

Однако, продолжает эксперт, если посмотреть на ситуацию в ракурсе российско-украинской войны в ее широкомасштабной фазе (после 23 февраля 2022-го), страна-агрессор уже не раз бряцала ядерным оружием. Причем делала это так часто, что стала напоминать пастушка, то и дело кричавшего "Волк! Волк!". И мир стал менее серьезно относиться к подобного рода ядерным угрозам со стороны Кремля.

"И сама РФ, думаю, понимает, что использование ядерного оружия (тактического или стратегического) — не вариант. Особенно на фоне того, что Россия в последнее время превратилась в своеобразного вассала Китая. И без разрешения Пекина не решится на такой безумный шаг. А со стороны Китая неоднократно было четко высказано, что использование ядерного оружия – недопустимо", – напоминает Алексей Якубин.

По его мнению, выглядит всё так, что чем больше у РФ проблем на военном поприще, тем громче она бряцает "ядерными заявлениями". Но это всё меньше работает.

"По поводу ЗАЭС — там ситуация, действительно опасная. И не случайно украинская власть акцентирует на этом внимание. Вопрос в том, что любая авария на ЗАЭС будет ЧП мирового масштаба. Неизвестно куда может пойти радиационное облако. К примеру, на страны НАТО. Которые могут воспринять это как нападение — со всеми вытекающими. Да и на саму Россию может пойти, – рассуждает эксперт. – Так что и эта тема, как мне кажется, обострилась исключительно из-за проблем россиян на фронте. И вряд ли данная угроза, как и прямое применение ТЯО, будет реализована".

Читайте также на портале "Комментарии" — угроза применения Путиным ядерного оружия: что стоит за предупреждением Байдена.



