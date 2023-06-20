Угроза применения Путиным ядерного оружия: что стоит за предупреждением Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден во время встречи с группой доноров в Калифорнии, заявил, что считает реальной применение россиянами тактического ядерного оружия. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит данное заявление.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Взаимоотношения между США и КНР определенным образом налаживаются
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков напоминает слова Конфуция – знаки и символы правят миром, а не слово и закон. И предлагает вспомнить, что происходило в дипломатической плоскости менее, чем за неделю.
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"Первое – визит в Киев и Москву африканской делегации с ее мирными предложениями
. Фактически это были выразители мнения Глобального Юга. Второе – визит госсекретаря США Блинкена в Китай. Его встречи с министром иностранных дел, руководителем канцелярии ЦК Компартии Китая, а также непосредственно с лидером КНР – Си Цзиньпином, который передал привет президенту США Байдена. Третье – заявление Байдена о том, что нельзя исключать применение россиянами тактического ядерного оружия", – перечисляет Олег Стариков.
По его мнению, если связать все эти три символических знака, можно сделать вывод, что, по всей видимости, взаимоотношения между США и КНР определенным образом налаживаются. А также, что российско-украинская война, скорее всего, будет в обозримом будущем (к концу лета) переходить со стадии эскалации в стадию деэскалации.
Необходимо проговаривать все угрозы, чтобы не допустить их в будущем
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:
"Данное заявление Джо Байдена еще раз свидетельствует о том, что денуклеаризация (ядерное разоружение) РФ – необходимый пункт для дальнейшего установления мира и стабильности не только в Украине, но и во всем мире. Этот пункт зафиксирован и в десяти шагах формулы мира
, которую предлагает Украина как свое видение переговорных позиций. И это очень важный пункт. Ведь ядерная угроза, о которой говорит Байден, может быть разной. Это и непосредственное применение тактического ядерного оружия, и риски ЧП на наших ядерных станциях, прежде всего, на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре".
Уровень проблемы, отмечает аналитик, вновь поднят на наивысший уровень. И это важно, ведь пока механизмы МАГАТЭ, ООН не оказались достаточно эффективными.
"Украина уже переживала Чернобыльскую катастрофу, знает риски. Как Япония. Не случайно тема ядерной безопасности была актуализирована в мае на саммите G7 в Хиросиме
. И не случайно же японская сторона выбрала для встречи лидеров "Большой семерки" именно эту площадку, тем самым еще раз подчеркивая важность ядерной безопасности. И именно там, – напоминает Александра Решмедилова, – Байден огласил решение руководства США о предоставлении Украине истребителей F-16".
Поддержка Украины со стороны США остается неизменной, подчеркивает эксперт. Важно, чтобы она такой и была – постоянной и стабильной. Не менее важна и адекватная реакция на неадекватное поведение РФ.
"Государство-агрессор продолжает бряцать ядерным оружием. А подрывом две недели назад дамбы Каховской ГЭС будто подчеркивает, что готова на любые деструктивные действия
. Надеяться на рациональность россиян не приходится. Потому необходимо проговаривать все угрозы, чтобы не допустить их в будущем", – констатирует Александра Решмедилова.
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Ігор
сегодня, 14:15
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