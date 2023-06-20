Две недели с подрыва Каховской ГЭС: сделал ли мир выводы – что настораживает

Прошло две недели после подрыва дамбы Каховской ГЭС – трагедии, в которой явно просматривается российский след. Захватчики до сих пор не пускают миссию ООН на левобережье Херсонщины, а минобороны РФ бредит о военных инфицированных комарах, якобы используемых на фоне трагедии. Какие выводы можно сделать на данный момент, в том числе касательно реакции на происшедшее со стороны мира? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Затопление после подрыва Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

Для международного сообщества подрыв Каховской ГЭС прошел не особо заметно

Директор Украинского института политики Руслан Бортник подчеркивает, что подрыв Каховской ГЭС в очередной раз расширил уровень эскалации, грани допустимого в российско-украинской войне.

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"Атаки на ключевые техногенные объекты гражданской инфраструктуры могут стать, к сожалению, обыденностью, трендом в этой войне. Как это было в осенне-зимний период, когда мы переживали массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, – напоминает эксперт. – Кроме того, этот теракт, за которым, скорее всего, стоит Россия (у нее было намного больше мотивов и возможностей), запустил обратный отсчет возможного кризиса на Запорожской АЭС. Если верны оценки МАГАТЭ – и воды на ЗАЭС для охлаждения реактора хватит на два-три месяца, то уже к осени мы можем столкнуться с рисками возникновения там аварии. Что способно перевернуть ситуацию в оценке этой войны, стать очередным элементом ядерного шантажа со стороны РФ".

К сожалению, продолжает Руслан Бортник, для международного сообщества подрыв Каховской ГЭС прошел не особо заметно.

"Нет каких-то отдельных решений, отдельных пакетов санкций по этому поводу. Нет исков в международные суды, – отмечает эксперт. – Это плохой прецедент вялой реакции международного сообщества, что может поощрять агрессоров и террористов, которые собираются разрушать объекты критической инфраструктуры".

Украине следует работать с западной аудиторией, оперируя исключительно фактами

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:

"Спустя две недели после подрыва дамбы Каховской ГЭС, как и ожидалось, оценки произошедшего постепенно меняются в пользу Украины. Это закономерный и объективный процесс на фоне многочисленных экспертных данных, которые появляются по мере расследования обстоятельств трагедии. От дефиниции "не все так однозначно", под давлением неоспоримых фактов, западный мир переходит к осознанию того, кто является реальным виновником техногенной катастрофы ".

По мнению нардепа, недавнее расследование New York Times лишь подтверждает многочисленные экспертные оценки инженеров и военных, которые до этого уже неоднократно озвучивали ранее.

Следует помнить, отмечает Виктория Гриб, что у западной прессы, даже в отношении войны в Украине, работает правило: "факты – превыше всего".

"Позволю себе напомнить, что именно журналисты New York Times опубликовали расследование об убийствах гражданских в Буче. Им даже удалось идентифицировать российских солдат, которые могут быть причастны к расстрелам, и 36 погибших людей, – подчеркивает нардеп. – Кроме того, в пользу украинской версии произошедшего на Каховской ГЭС говорит даже тот факт, что россияне до сих пор не позволили миссии ООН посетить оккупированную часть левобережья Херсонщины. Значит, есть что скрывать. В целом, Украине следует работать с западной аудиторией, оперируя исключительно фактами. Эмоции, как показала история с подрывом дамбы, — уже не является достаточным аргументом".

Ситуация с Каховской дамбой является свидетельством усиления агрессивных не просто намерений, но и действий РФ

Россия демонстрирует, что готова к поискам дополнительного давления на Украину. И думает о возможности увеличения таких способов. На этом акцентирует народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний.

российского консервативного политолога, научного руководителя факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова о возможности и даже желаемости для РФ применения ядерного оружия. Караганов не простой политолог, он человек, приближенный к Кремлю. При этом не депутат, не министр, не госслужащий. И такую статью можно рассматривать как подготовку почвы в российском обществе касательно необходимости применения ядерного оружия. А также — подготовку почвы для запугивания украинских и западных элит", – считает эксперт. "Опасно то, что больной кремлевский мозг начинает среди таких способов давления рассматривать разнообразные экологические катастрофы. Откуда лишь один шаг к использованию химического или ядерного оружия. В этом плане звеньями цепи является не только трагедия на Херсонщине после подрыва дамбы, но и появившаяся 13 июня статья

То есть, продолжает он, ситуация с Каховской дамбой является свидетельством усиления агрессивных не просто намерений, но и действий РФ.

"К сожалению, это может быть не последним шагом, – предупреждает Александр Доний. – Западу важно вынести правильный урок – эта фашистская Россия не остановится ни перед чем, пока ее руководство, включительно с Путиным, не будет уничтожено. Лишь так война может быть закончена в обозримом будущем и без тысяч новых жертв. Иначе следует ожидать новых неадекватных шагов Кремля – чего-то более страшного, чем обстрелы и бомбардировки, причем катастрофа может отразиться на всем мире, а не только на Украине".

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