Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской ОВА ответили, когда херсонцы могут вернуться в свои дома

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Кравцев Сергей
Примерно месяц нужен на то, чтобы во все населенные пункты, пострадавшие от затопления, люди могли вернуться и уже понять, что нужно, чтобы восстанавливать имущество. Сейчас уже восстанавливается газоснабжение, электроснабжение. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.
Подрыв Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников
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Он добавил, затем будут составлять акты убытков, после которых люди смогут претендовать на помощь от государства на восстановление. Кроме этого, каждая громада будет выдавать до 15 000 гривен материальной помощи и также государство выделило по 5 тысяч гривен людям, плюс фонды – по 6 600 гривен.
По словам Александра Толоконникова, всего затоплено в результате подрыва около 700 квадратных километров, из них 32 процента это правобережье Херсонщины и 68 это левобережная Херсонщина. Левобережная Херсонщина славится арбузами. Аграрии, которые имели свои поля вдоль реки, очень пострадали, а также пострадала оросительная система, так как уровень воды упал и теперь под угрозой весь планируемый урожай.
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