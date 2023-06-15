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Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской ОВА ответили, когда херсонцы могут вернуться в свои дома

Около месяца понадобиться, чтобы уровень воды спал и люди могли вернуться в затопленные дома

сегодня, 09:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Примерно месяц нужен на то, чтобы во все населенные пункты, пострадавшие от затопления, люди могли вернуться и уже понять, что нужно, чтобы восстанавливать имущество. Сейчас уже восстанавливается газоснабжение, электроснабжение. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской ОВА ответили, когда херсонцы могут вернуться в свои дома

Подрыв Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

"Вчера было возобновлено газоснабжение в трех населенных пунктах, электричество тоже будет восстанавливаться, но здесь вопрос в том, что эти населенные пункты продолжают обстреливать россияне и это затрудняет восстановление этих населенных пунктов. Эти населенные пункты обследует государственная служба по чрезвычайным ситуациям на наличие взрывоопасных предметов, которые принесла вода, а затем будут заезжать полицейские, чтобы фиксировать преступления и после этого работники коммунальных служб будут помогать людям разгребать этот мусор, который принесла вода", – рассказал спикер Херсонской ОВА. 


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Он добавил, затем будут составлять акты убытков, после которых люди смогут претендовать на помощь от государства на восстановление. Кроме этого, каждая громада будет выдавать до 15 000 гривен материальной помощи и также государство выделило по 5 тысяч гривен людям, плюс фонды – по 6 600 гривен.

По словам Александра Толоконникова, всего затоплено в результате подрыва около 700 квадратных километров, из них 32 процента это правобережье Херсонщины и 68 это левобережная Херсонщина. Левобережная Херсонщина славится арбузами. Аграрии, которые имели свои поля вдоль реки, очень пострадали, а также пострадала оросительная система, так как уровень воды упал и теперь под угрозой весь планируемый урожай. 

"Вымыло очень много почвы и есть вероятность того, что на этих местах будет пустыня потому что это уже не плодородная почва и очень пострадают именно фермеры, но для нас сейчас важнее всего знать, что все люди в безопасности и эвакуированы. На левобережье люди до сих пор нуждаются в помощи и эвакуации, но россияне продолжают игнорировать эти запросы и от украинской стороны и от людей и эвакуируют избирательно для того, чтобы снимать свои сюжеты", – отметил спикер.

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