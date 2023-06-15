Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской ОВА ответили, когда херсонцы могут вернуться в свои дома

Примерно месяц нужен на то, чтобы во все населенные пункты, пострадавшие от затопления, люди могли вернуться и уже понять, что нужно, чтобы восстанавливать имущество. Сейчас уже восстанавливается газоснабжение, электроснабжение. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Подрыв Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

"Вчера было возобновлено газоснабжение в трех населенных пунктах, электричество тоже будет восстанавливаться, но здесь вопрос в том, что эти населенные пункты продолжают обстреливать россияне и это затрудняет восстановление этих населенных пунктов. Эти населенные пункты обследует государственная служба по чрезвычайным ситуациям на наличие взрывоопасных предметов, которые принесла вода, а затем будут заезжать полицейские, чтобы фиксировать преступления и после этого работники коммунальных служб будут помогать людям разгребать этот мусор, который принесла вода", – рассказал спикер Херсонской ОВА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он добавил, затем будут составлять акты убытков, после которых люди смогут претендовать на помощь от государства на восстановление. Кроме этого, каждая громада будет выдавать до 15 000 гривен материальной помощи и также государство выделило по 5 тысяч гривен людям, плюс фонды – по 6 600 гривен.

По словам Александра Толоконникова, всего затоплено в результате подрыва около 700 квадратных километров, из них 32 процента это правобережье Херсонщины и 68 это левобережная Херсонщина. Левобережная Херсонщина славится арбузами. Аграрии, которые имели свои поля вдоль реки, очень пострадали, а также пострадала оросительная система, так как уровень воды упал и теперь под угрозой весь планируемый урожай.

"Вымыло очень много почвы и есть вероятность того, что на этих местах будет пустыня потому что это уже не плодородная почва и очень пострадают именно фермеры, но для нас сейчас важнее всего знать, что все люди в безопасности и эвакуированы. На левобережье люди до сих пор нуждаются в помощи и эвакуации, но россияне продолжают игнорировать эти запросы и от украинской стороны и от людей и эвакуируют избирательно для того, чтобы снимать свои сюжеты", – отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики Украины – как следует наказать агрессора.



