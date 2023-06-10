Последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики Украины – как следует наказать агрессора

Появляется всё больше данных, что за подрывом Каховской ГЭС стоят россияне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, акцентируя на этом внимание, назвал последствия трагедии катастрофическими для Украины – с гуманитарной и экологической точки зрения. Но есть ведь еще экономическая составляющая, которая также значима. Какие у нас гипотетические потери здесь? Какие меры воздействия должен принять цивилизованны мир для обуздания РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Затопление. Фото: из открытых источников

Санкции, безусловно, должны стать жестче, а Россия – абсолютно изолирована

По словам кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, то, что россияне сотворили с Каховской ГЭС, является ужасным по масштабам и последствиям преступлением.

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"Фактически, уничтожена целая экосистема, не говоря уже о жилищных, промышленных объектах. Затоплены плодородные почвы. На грани остановки ряд предприятий в других регионах, которые зависели от поставок воды с Каховского водохранилища. Оценить все экономически потери невозможно. Речь точно о сотнях миллиардов долларов недополученных доходов в будущем", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что со стороны РФ идет сознательное уничтожение людей, природных ресурсов, собственно жизни на территории Украины.

" В мировом масштабе следует говорить о том, что Россия, ко всему прочему, стала еще и явным экологическим террористом, которого следует как можно быстрее изгнать с Запорожской АЭС, пока не случилась еще более масштабная трагедия. Те, кто еще пытается играть в нейтральность, а то и вовсе поддерживает агрессора, в том числе помогая обходить санкции, должны, наконец, прозреть. И начать помогать не взбесившейся России, а тем, кто пытается обуздать эту страну-террориста", – уверен Андрей Рязанцев.

Следует жестко, продолжает он, ставить вопросы касательно нормального функционирования зернового коридора, который блокирует РФ.

"Санкции, безусловно, должны стать жестче. А Россия – абсолютно изолирована. Ничего оттуда не должно попадать на мировые рынки. На торговлю с этой страной-варваром следует наложить табу. Исключение можно сделать для ряда товаров, но покупать их – исключительно по себестоимости, что легко высчитывается. Те, кто пытается помочь россиянам продолжать их войну против Украины, а фактически, против мира как такового, тоже должны быть наказаны", – констатирует эксперт.

Когда мы освободим свои территории, нам понадобятся огромные средства, чтобы построить новую Каховскую ГЭС

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Россия, действительно, использует тактику "выжженной земли", как в свое время фашистская Германия. И это, конечно, наносит серьезный урон украинской экономике. Однако непосредственно на производство зерна в Украине уничтожение Каховской ГЭС особо не повлияет".

Уже давно, поясняет эксперт, в этом районе из-за активных боевых действий нормальные аграрные работы были невозможны.

"С другой стороны, – отмечает Александр Охрименко, – когда мы освободим свои территории, нам понадобятся огромные средства, чтобы построить новую Каховскую ГЭС, новые системы орошения и так далее".

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