Четвертые сутки после подрыва ГЭС: понесет ли РФ наказание – чем удивляет цивилизованный мир

Украина переживает четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

В отличие от России, западные институты принимают решения через процедуры

Политтехнолог Петр Охотин призывает быть реалистами. По его словам, состав Совбеза ООН может измениться только в результате переучреждения этой структуры, которая пришла на смену Лиге наций после кровавой Второй мировой войны.

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Относительно реакции мира на подрыв Каховской ГЭС – есть прецедент расследования катастрофы с МН-17, напоминает он. Речь о трагедии, которая произошла 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент боевикам созданной РФ квазиреспублики "ДНР"). Там был сбит самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 (Амстердам — Куала-Лумпур). В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Совместная следственная группа (JIT), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, доказала спустя пять-шесть лет, что ЗРК "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей "Боинг", принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде (подразделение вооруженных сил РФ, дислоцирующееся в районе Курска).

"В отличие от России, где суды могут взять под козырек, западные институты принимают решения через процедуры, – поясняет Петр Охотин. – Эти процедуры предполагают рассмотрение различных гипотез и последующее их опровержение или подтверждение посредством анализа фактов. Да, это будет долго по времени, но потом к решению не будет никаких вопросов. Уверен, что Россия в итоге получит по заслугам еще и за эту экологическую беду".

Действия оккупантов говорят о том, что они, похоже, понимают – не долго им осталось на украинской земле

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко признался, что ужасно разочарован реакцией международных организаций, в том числе экологических.

"Произошла катастрофа, которая годами еще будет давать о себе знать. Но всё это практические незамечено прошло мимо экологов, ранее устраивавших шум по куда меньшим поводам. Тут – экологическая, гуманитарная, социальная катастрофа… А реакция, мягко говоря, вялая. Будто боятся чего-то. Или устраивают какие-то акции исключительно за деньги", – размышляет эксперт.

Он акцентирует, что всегда следует искать – кому выгодно. И все данные указывают, что уничтожение Каховской ГЭС выгодно именно россиянам. Которые опасались контрнаступления ВСУ на том направлении. И которым плевать на украинскую землю, даже если они уже вписали ее в недоконституцию РФ как свою.

Что всё можно отследить. Еще прошлой осенью президент Украины и другие представители власти предупреждали, что оккупанты завозят на Каховскую ГЭС взрывчатку. Но тогда наше наступление приостановилось. А сейчас, когда оно возобновилось, захватчики привели свой варварский пан в исполнение, – подчеркивает Сергей Дойко. – И тогда, как Кремль традиционные бубнит "это не мы", в эфире российских пропагандистских шоу открыто говорят, что надо бить по другим украинским ГЭС. Будто расписываясь в преступлении на Херсонщине". "Россияне, похоже, никак не могут понять, что на дворе – ХХІ век. Что есть фиксация со спутников, другими приборами, есть перехваты разговоров

По мнению эксперта, такие действия оккупантов говорят о том, что они, похоже, понимают – не долго им осталось на украинской земле. Вот и отступают, стараясь уничтожить как можно больше.

"Еще одна вероятная причина происшедшего – коррупция, являющаяся одной из составляющих частей России во все времена. В ныне затопленных районах левобережья контролирующие их оккупанты строили укрепления, складировали боеприпасы. Теперь всю первую линию этой псевдообороны смыло. И кто-то на этом мог "напилить" миллионы рублей, вписав в сметы одну сумму, а в реалиях сделав в разы меньше. Ну, а сейчас концы в прямом смысле слова – в воду", – поясняет Сергей Дойко.

Он также обращает внимание, что рос-пропаганда традиционно приплетает к происшедшему США. Мол, чуть ли не по указке оттуда якобы Украина подорвала дамбу.

"На этот счет говорил недавно с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, – рассказывает эксперт. – И он приводит очень простые и понятные аргументы, разбивающие "доводы" рос-пропаганды. Кроме уже сказанного выше (почему подрыв был выгоден именно РФ), он обращает внимание, что США помогают Украине добиваться справедливого мира, восстановления суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года – всеми путями. Поддерживая политически, дипломатически, вооружениями, финансами. И какой смысл давать указания Украине (даже если гипотетически допустить возможность, что официальный Киев может прислушиваться к подобным указаниям) взрывать Каховскую ГЭС? Чтобы – что? Потом давать деньги на ликвидацию последствий катастрофы? В логике рос-пропаганды – все вокруг полные идиоты. Но если бы было так – не США, а РФ имела бы ведущую экономику мира, процветание, лидерство во всех смыслах. Всё, что Россия имеет лишь в телевизоре. А Штаты – в реальности".

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