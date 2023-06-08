Какими будут земли Херсонщины, после того как с них спадет вода, - эксперт

Об этом в телеэфире заявил ученый, профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия Евгений Хлобистов, пишут "Комментарии".



После катастрофы на ГЭС почвы трудно будет сделать снова плодородными

По мнению эксперта, земли еще несколько месяцев могут находиться под водой. А вот когда она спадет, вполне возможно, что почвы потеряют свое плодородие. Это будет нести угрозу будущим урожаям в Украине. В то же время вернуть землям их "функции" будет крайне тяжело.

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"Но есть пример Израиля, который на совсем неплодородных почвах выращивает немало разных фруктов и овощей. У них есть специальные технологии для таких специфических, особых почв. Пожалуй, будем заимствовать опыт таких стран, как Израиль. Однако этот вопрос не настоящий. Сейчас есть другие угрозы", — отметил эколог.

Также, по словам ученого, существует большая угроза загрязнения Днепра. В реку сбрасывается вода из Каховского водохранилища, где могут быть опасные вещества.

"Сейчас скорость течения очень высока – 27 метров в секунду. При таких условиях выявить уровень загрязнения невозможно, поскольку очень быстро меняется состояние воды. Когда стабилизируется ситуация, сможем увидеть загрязнение и одобрять дальнейшие решения", – добавил он.

Читайте также на сайте "Комментарии", - В МАГАТЭ заявили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра. По данным Гросси, такой уровень воды был зафиксирован в 18:00 по киевскому времени. Повременные темпы потерь несколько приостановились – до 5-7 см/час, в отличие от предыдущих показателей 11 см/час. Гросси добавил, что если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.