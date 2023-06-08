Какими будут земли Херсонщины, после того как с них спадет вода, - эксперт

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире заявил ученый, профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская Академия Евгений Хлобистов, пишут "Комментарии".
После катастрофы на ГЭС почвы трудно будет сделать снова плодородными
По мнению эксперта, земли еще несколько месяцев могут находиться под водой. А вот когда она спадет, вполне возможно, что почвы потеряют свое плодородие. Это будет нести угрозу будущим урожаям в Украине. В то же время вернуть землям их "функции" будет крайне тяжело.
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Также, по словам ученого, существует большая угроза загрязнения Днепра. В реку сбрасывается вода из Каховского водохранилища, где могут быть опасные вещества.
Читайте также на сайте "Комментарии", - В МАГАТЭ заявили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра. По данным Гросси, такой уровень воды был зафиксирован в 18:00 по киевскому времени. Повременные темпы потерь несколько приостановились – до 5-7 см/час, в отличие от предыдущих показателей 11 см/час. Гросси добавил, что если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.
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