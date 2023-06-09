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Россияне ожидали наступления на Херсонском направлении: Данилов сделал заявление о подрыве ГЭС

Последствия подрыва Каховской дамбы для граждан РФ будут катастрофическими, предупредил секретарь СНБО

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы украинская армия не пошла в контрнаступление на Херсонском направлении. Последствия теракта, который устроили россияне для Украины будут очень большие, а для граждан РФ – катастрофические. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Россияне ожидали наступления на Херсонском направлении: Данилов сделал заявление о подрыве ГЭС

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.


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"Прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы...", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС на левобережной Херсонщине остается самой обсуждаемой темой дня. Уже идет срочная эвакуация, ситуация точно повлияет на работу Запорожской АЭС, а аннексированный Крым вновь начнет испытывать острую нехватку воды. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происшедшее экоцидом и очередным военным преступлением россиян, а глава государства Владимир Зеленский срочно собрал Совет нацбезопасности и обороны. Эксперты продолжают анализировать происшедшее для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для украинского АПК и мирового рынка продовольствия.

Также издание "Комментарии" сообщало – расследование подрыва Каховской ГЭС: почему Эрдоган вскрыл все карты – как реагировать Украине.




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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=101618
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Ігор

сегодня, 09:49

Мозок Медведєва досі шукає виправдань. Кожна ніч тривожна, совість не мовчіть. Зернових спекулянтів Вадатуцьких теж російська ракета вбила, але що це змінює, коли вони ділитися з Величним не хотіли? Корупованим забудовникам водосховища: судді депутати чиновники прокурори..., треба було не жадібнічати, а домовлятися з Хунтою. Тепер вода пішла, а вони у розбитого корита.


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