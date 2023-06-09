Россияне ожидали наступления на Херсонском направлении: Данилов сделал заявление о подрыве ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы украинская армия не пошла в контрнаступление на Херсонском направлении. Последствия теракта, который устроили россияне для Украины будут очень большие, а для граждан РФ – катастрофические. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.

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"Прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы...", — заявил Алексей Данилов.

Отметим, подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС на левобережной Херсонщине остается самой обсуждаемой темой дня. Уже идет срочная эвакуация, ситуация точно повлияет на работу Запорожской АЭС, а аннексированный Крым вновь начнет испытывать острую нехватку воды. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происшедшее экоцидом и очередным военным преступлением россиян, а глава государства Владимир Зеленский срочно собрал Совет нацбезопасности и обороны. Эксперты продолжают анализировать происшедшее для издания "Комментарии".

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