Подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для украинского АПК и мирового рынка продовольствия

Уничтожение оккупационными войсками РФ Каховской ГЭС привело к огромному количеству проблем, в том числе экономических. Какие последствия этот теракт несет для украинского АПК и для мирового рынка продовольствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Затопление после подрыва Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

Украина теряет 14% агропроизводства, или более 3 млн тонн зерновых, которые выращиваются на юге

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверяет, что подтопление и ограничение доступа к воде из-за подрыва Каховской ГЭС крайне негативно повлияет на аграрное производство на юге Украины, особенно зерновой и овощной группы.

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"Херсонщина и Запорожье, – отмечает эксперт, – очень зависимы от водоснабжения, от использования Северо-Крымского и Каховского каналов, которые позволяли выращивать зерновые, овощные, развивать животноводство. Прекращение доступа к воде из-за разрушения Каховской ГЭС, в складывающихся климатических условиях обеспечить полноценное выращивание ряда культур будет невозможно".

По словам Дениса Марчука, Украина теряет 14% агропроизводства, или более 3 млн тонн зерновых, которые выращиваются на юге.

"Соответственно, – поясняет он, – это ставит под угрозу продовольственную безопасность мира, потому что недополучение зерна из южных регионов снизит экспортный потенциал Украины. Рынки уже отреагировали на новость частичным ростом цен на пшеницу, около 3%".

Эксперт уверен – пока мы не отстроим Каховскую ГЭС, никаким образом поставлять воду в агросектор региона не сможем, а Херсонщина, Запорожье и частично Днепропетровщина понесут колоссальные потери.

"Подрыв Каховской ГЭС – это особый удар по производству овощей, – акцентирует Денис Марчук. – Херсонщина специализировалась на выращивании овощей. Большинство овощей борщового набора до войны поставлялось на внутренний рынок Украины из Херсона. Овощеводство полностью зависимо от полива, а разрушение Каховской ГЭС – это катастрофические последствия для овощной группы".

Дамбу в любом случае придется восстанавливать

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что на мировых рынках после подрыва Каховской ГЭС цена на зерно, действительно, выросла уже на 3-4%. Ситуация может привести к уменьшению валового сбора зерна.

"Практически вся южная часть Украина — это поливное земледелие, зависящее от Каховского водохранилища. Естественно, ситуация с сельском хозяйстве в регионе может значительно ухудшиться", – подчеркивает эксперт.

Кроме всего прочего, продолжает он, когда мы говорим о деоккупации Крыма, следует понимать, что падение уровня воды в Каховском водохранилище приводит к невозможности закачивать ее в Северо-Крымский канал.

"Дамбу в любом случае придется восстанавливать. А это – огромные затраты и время. До того, как это будет сделано, ситуация с выращиванием в Украине овощей, фруктов, баштанных — всего, что произрастало на юге, будет проблемной", – констатирует Олег Пендзин.

Последствия этой техногенной катастрофы окажутся колоссальными

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса рассуждает так:

"На данный момент оценить последствия происшедшего не сможет никто. Не понятно, когда в итоге отойдет вода, какие потери будут по хозяйствам (как частным, так и коммерческим), сколько животных погибло, будут ли эпидемии, каков масштаб загрязнения".

Точно можно сказать, что последствия этой техногенной катастрофы окажутся колоссальными, подчеркивает эксперт.

Но сейчас, поясняет он, невозможно оцифровать это, равно как прогнозировать, сколько времени и средств понадобиться на восстановление эко-системы.

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