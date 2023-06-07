Подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для украинского АПК и мирового рынка продовольствия

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Кравцев Сергей
Уничтожение оккупационными войсками РФ Каховской ГЭС привело к огромному количеству проблем, в том числе экономических. Какие последствия этот теракт несет для украинского АПК и для мирового рынка продовольствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Затопление после подрыва Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук уверяет, что подтопление и ограничение доступа к воде из-за подрыва Каховской ГЭС крайне негативно повлияет на аграрное производство на юге Украины, особенно зерновой и овощной группы.
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По словам Дениса Марчука, Украина теряет 14% агропроизводства, или более 3 млн тонн зерновых, которые выращиваются на юге.
Эксперт уверен – пока мы не отстроим Каховскую ГЭС, никаким образом поставлять воду в агросектор региона не сможем, а Херсонщина, Запорожье и частично Днепропетровщина понесут колоссальные потери.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что на мировых рынках после подрыва Каховской ГЭС цена на зерно, действительно, выросла уже на 3-4%. Ситуация может привести к уменьшению валового сбора зерна.
Кроме всего прочего, продолжает он, когда мы говорим о деоккупации Крыма, следует понимать, что падение уровня воды в Каховском водохранилище приводит к невозможности закачивать ее в Северо-Крымский канал.
Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса рассуждает так:
Точно можно сказать, что последствия этой техногенной катастрофы окажутся колоссальными, подчеркивает эксперт.
Но сейчас, поясняет он, невозможно оцифровать это, равно как прогнозировать, сколько времени и средств понадобиться на восстановление эко-системы.
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