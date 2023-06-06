Подрыв Каховской ГЭС: чего добивается Кремль – какая угроза теперь нависла над Украиной

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС на левобережной Херсонщине остается самой обсуждаемой темой дня. Уже идет срочная эвакуация, ситуация точно повлияет на работу Запорожской АЭС, а аннексированный Крым вновь начнет испытывать острую нехватку воды. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происшедшее экоцидом и очередным военным преступлением россиян, а глава государства Владимир Зеленский срочно собрал Совет нацбезопасности и обороны. Эксперты продолжают анализировать происшедшее для издания "Комментарии".

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Решение россиян взорвать ГЭС может быть связано с желанием сорвать украинское контрнаступление

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб акцентирует, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – это уже не просто очередное военное преступление или величайшая техногенная катастрофа в Европе последних десятилетий, это сознательный экоцид, удар по продовольственной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Десятки населенных пунктов Херсона – под угрозой затопления. Каховская ГЭС обеспечивала орошение и водообеспечение засушливых районов юга Украины, а также годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией. Ее мощность составляла более 330 МВт. После сегодняшнего подрыва станция восстановлению не подлежит", – напоминает нардеп.

По ее словам, существует также угроза Запорожской АЭС, ведь наполненность прудов-охладителей электростанции напрямую зависит от уровня воды в Днепре.

"Из-за отсутствия доступа к прилегающей территории трудно точно оценить последствия. Это далеко не первое преступление оккупантов против окружающей среды. На данный момент почти треть страны заминирована, тысячи гектаров загрязнены остатками техники и боеприпасов, десятки тысяч гектаров лесов – выжжены. Последствия сегодняшнего подрыва дамбы повлияют на экосистемы всего Черноморского региона", – подчеркивает Виктория Гриб.

Она предполагает, что решение россиян взорвать ГЭС может быть связано с желанием сорвать украинское контрнаступление.

"Впрочем, лично я сомневаюсь, что разрушение дамбы сможет остановить украинское сопротивление и повлиять на конечную цель наших Вооруженных Сил – окончательное и полноценное освобождение территории Украины от российских войск, – уточняет парламентарий. – Сейчас крайне важно позаботиться о безопасности людей, оказавшихся в эпицентре подтопления, эвакуировать их в безопасное место и предоставить временное жилье. Надеюсь, что мир максимально жестко отреагирует на очередной акт российского терроризма. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными".

Россия проигрывает на поле боя, единственное, что остается – применение террористических инструментов

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким мнением:

"Подрыв дамбы Каховской ГЭС – это демонстративный шаг российских властей, с целью поднятия ставок в переговорах. Кроме того, он – подтверждение неадекватности высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Российские войска обстреливают гражданские объекты в Украине, разрушают энергетическую инфраструктуру, угрожают организацией техногенных катастроф".

Эксперт не исключает, что дальнейшими возможными гуманитарными преступлениями оккупантов могут стать подрывы других дамб и гидроэлекстростанций на Днепре, а также рост угроз для Запорожской АЭС.

"После разрушения Каховской плотины включился "счетчик" расходования запасов воды для охлаждения реактора в Энергодаре, где расположена ЗАЭС. И российская сторона будет продавливать ускорение переговоров о прекращении огня. Месседж будет довольно простой – "У нас нет тормозов, мы пойдем на любые техногенные катастрофы, начинайте с нами переговоры или мы разрушим мир". Завоз ядерного вооружения в Беларусь и выход из конвенций по контролю за оружием массового поражения – части того же плана, – поясняет Игорь Попов. – В оперативном же плане затопление значительных территорий может, по логике Кремля, повлиять на планы проведения украинского контрнаступления. Российское руководство явно боится успешных наступательных операций украинской армии, так как это потенциально может привести к обвалу фронта и панике в российских элитах".

Кремль, напоминает эксперт, уже неделю не может дать вменяемый комментарий по событиям в Белгородской области. И уж тем более его страшит украинское наступление на юге.

"Россия проигрывает на поле боя, проигрывает в дипломатическом и информационном измерениях. Единственное что остается – применение террористических инструментов", – констатирует Игорь Попов.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв дамбы Каховской ГЭС: зачем на это пошли оккупанты – какими будут последствия.



