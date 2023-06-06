Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища президент Украины созывает экстренное заседание СНБО. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", – написал Алексей Данилов.

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Отметим, сегодня утром стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация местных жителей, ведь после подрыва начал быстро подыматься уровень воды.

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