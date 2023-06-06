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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС все службы подняты по тревоге, проводится эвакуация населения

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища президент Украины созывает экстренное заседание СНБО. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", – написал Алексей Данилов.


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Отметим, сегодня утром стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация местных жителей, ведь после подрыва начал быстро подыматься уровень воды.

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Источник: https://twitter.com/oleksiydanilov/status/1665940121105977345?fbclid=IwAR28HsjtUbuoc3UgR6U1SE4HU7bsWDjnqDm8VoMtp4txXc-oZnpkjCqchzs
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