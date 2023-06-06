Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии, - эксперт

В этом убежден военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он также отметил, что действия россиян можно назвать очередным актом терроризма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

Подрыв Каховской ГЭС. Фото из открытых источников

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"Подрыв Каховской ГЭС является еще одним проявлением геноцида, спровоцированной экологической катастрофой, но главное, что это демонстрация уровня страха у оккупантов. Они настолько напуганы и боятся форсирования Днепра СОУ, что пошли на подрыв дамбы", — отметил Коваленко.

Вместе с тем, по его словам, критические последствия Вооруженным Силам Украины эта ситуация не принесет. Однако пострадает мирное население и природа.

"От увеличения уровня воды будет страдать в первую очередь Левобережная Херсонщина и линии обороны, которые российские оккупационные войска все эти месяцы лихорадочно рыли".

"Тем не менее, будет нанесен непоправимый ущерб экологии, будут затоплены прибрежные села, пострадают люди, которых российские войска новую лишают крова. Только полное освобождение украинских территорий и изгнание оккупантов остановит этот бесконечный террор", — подчеркнул он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – у Зеленского отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС : может произойти еще одна катастрофа. В связи с событиями президент собирает заседание Совета по нацбезопасности и обороне.

Напомним, "Комментарии" писали, — Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. После подрыва Каховской ГЭС все службы подняты по тревоге, проводится эвакуация населения. Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами плотины Каховского водохранилища, президент Украины созывает экстренное заседание СНБО.