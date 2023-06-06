Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на возможности украинской армии, - эксперт

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Белоокая Ира
В этом убежден военно-политический обозреватель
Александр Коваленко. Он также отметил, что действия россиян можно назвать
очередным актом терроризма.
Подрыв Каховской ГЭС. Фото из открытых источников
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Вместе с тем, по его словам, критические последствия Вооруженным Силам Украины эта ситуация не принесет. Однако пострадает мирное население и природа.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – у Зеленского отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС : может произойти еще одна катастрофа. В связи с событиями президент собирает заседание Совета по нацбезопасности и обороне.
Напомним, "Комментарии" писали, — Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. После подрыва Каховской ГЭС все службы подняты по тревоге, проводится эвакуация населения. Из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами плотины Каховского водохранилища, президент Украины созывает экстренное заседание СНБО.
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