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У россиян был очень мощный мотив взорвать Каховскую ГЭС: в США раскрыли подробности

Российские военкоры предполагали, что ВСУ могут попытаться захватить саму Каховскую ГЭС и использовать ее для снабжения плацдарма на левом берегу

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Перед подрывом Каховской плотины российские пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией и были уверены, что это почти неизбежно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

У россиян был очень мощный мотив взорвать Каховскую ГЭС: в США раскрыли подробности

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Эксперты обращают внимание, что прямых доказательств того, что россияне целенаправленно взорвали плотину, на сегодняшний день нет. Однако прослеживается очень сильный мотив, который мог оккупантов побудить к этому.


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Так, украинские власти считают, что россияне взорвали плотину, чтобы предотвратить высадку украинских сил на левом берегу Днепра. Это утверждение полностью согласуется с теми настроениями, которые царили в российском информационном пространстве, особенно в среде так называемых "военкоров" или "военных блогеров". 

Буквально за день до разрушения плотины и неоднократно еще раньше российские пропагандисты утверждали, что в районе Дачи на восточном берегу Днепра и на островах возле Херсона шли активные бои между украинскими и российскими войсками. При этом утверждалось, что накануне подрыва плотины количество украинских катеров в этой зоне заметно увеличилось. Также российские военкоры предполагали, что ВСУ могут попытаться захватить саму Каховскую ГЭС и использовать ее для снабжения плацдарма на левом берегу.

"ISW не дает оценок того, пытались ли украинцы перейти реку и с какой целью они могли это сделать. Однако явная обеспокоенность в российском военном информационном пространстве показывает, что страх перед таким переходом и вера в то, что он либо уже начался, либо неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной незадолго до того, как плотина была разрушена", – заявили наблюдатели.

Читайте также на портале "Комментарии" — реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-7-2023
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