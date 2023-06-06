Как отреагировал мир на подрыв Каховской ГЭС – что ждет виновников теракта

Реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Запад отреагировал на новое военное преступление россиян по-разному

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает следующим образом:

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"Подрыв Каховской ГЭС – одна из последних "красных линий", которые перешла РФ. Осталось только подорвать Запорожскую АЭС или применить ядерное оружие. Всё, что произошло – не сенсация. Уже продолжительное время (как минимум, с прошлой осени) циркулировала информация, что россияне что-то такое готовят. То ли на ЗАЭС, то ли на Каховской ГЭС. То, что не подорвали атомную электростанция, а уничтожили ГЭС, говорит о том, что оккупанты пока надеяться додавить Украину и наших партнеров на переговоры по кремлевским лекалам. И не хотят сжигать все мосты, что точно произошло бы, устрой они теракт на АЭС".

По мнению Вадима Трюхана, уничтожение Каховской ГЭС свидетельствует также о том, что россияне поняли – им не удержать временно оккупированные территории. Включая Крым.

"Ведь подорвав Каховскую ГЭС, захватчики нанесли колоссальный вред не только подконтрольной правительству части Украины, но и Крыму (оставили без воды), своим войскам (уничтожили первую линию обороны на левобережной Херсонщине), людям, которые находят в оккупации", – поясняет эксперт.

Всё это, акцентирует он, демонстрирует истинные намерения российских захватчиков. В том числе – их готовность бежать со всех временно оккупированных территорий Украины.

Запад, по словам эксперта, отреагировал на новое военное преступление россиян по-разному. Была неоднозначная реакция некоторых СМИ, которые ставили на одну чашу весов обвинения Украиной – РФ, а Россией – Украины. Не обращая внимание, что россияне постоянно плодят фейки, то именно они – агрессор, что Каховская ГЭС более года была под их контролем и заминировать ее для дальнейшего уничтожения могли только они.

НАТО, отдельных лидеров стран Запада звучала жесткая критик в адрес РФ. Происшедшее называлось терактом, военным преступлением. Звучали призывы признать Россию государством-террористом. Были и более осторожные высказывания, без конкретики, с акцентами на то, что начато "новое измерение" войны РФ против Украины. Так, к примеру, высказался канцлер Германии Олаф Шольц Акцентировав, впрочем, что подрыв ГЭС "вписывается в то, как Путин ведет эту войну". И призывая поддерживать Украину – как финансово, так и поставками оружия. Абсолютно логичный призыв", – считает Вадим Трюхан. "А вот официальная реакция была достаточно жесткой. На уровне руководства ЕС

Он уверен, что украинской дипломатии необходимо серьезно поработать, используя этот страшный случай как повод для дополнительного давления на наших партнеров. Подталкивая их к более масштабным санкциям против РФ, к увеличению помощи Украине, в том числе наступательными видами вооружений (дополнительная бронетехника, дальнобойная артиллерия, современная авиация – быстрее и больше).

"Этот теракт может стать последний каплей, переполнившей терпение Запада, – прогнозирует Вадим Трюхан. – Есть надежда, что партнеры начнут, наконец, в полном объеме и куда быстрее передавать всё, о чем просит наше военно-политическое руководство для эффективной деоккупации".

Пока нельзя сказать, что реакция Запада – адекватна случившейся трагедии

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов называет версию России о якобы причастности к подрыву Украину изначально абсурдной.

"Чтобы нанести дамбе такой вред, взрыв должен был произойти изнутри. Каховская ГЭС более года находилась под контролем россиян. И предположение, что кто-то пробрался внутрь незамеченным с таким количеством взрывчатки, заложил ее, а в нужный момент подорвал – абсурдно. Потому у здравомыслящих людей нет сомнений, что теракт совершили именно оккупанты. Около 80 лет назад во время Второй мировой также были подрывы дамб, с большим количеством жертв. А сейчас россияне действуют в том же стиле, как в те годы гитлеровская армия, а порой и Красная армия", – отмечает эксперт.

По его мнению, мировой реакция в целом – позитивна Украины. Все важнейшие мировые структуры заявили о поддержке нашей страны, так или иначе осудили РФ, без вторжения которой ничего подобного бы не случилось.

Он также акцентировал, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Президент ЕС Шарль Мишель тоже признался, что шокирован. И квалифицировал происшедшее как военное преступление. В таком же ракурсе выступили другие официальные лица ЕС, лидеры Балтийских стран, Польши, ряда других стран. А вот МАГАТЭ, хоть нас и поддержало, но ехать разбираться собирается лишь на следующей неделе. Что демонстрирует восприятие ситуации как недостаточно серьезное. В ООН, судя по всему, будут какие-то решения по этому поводу, потому что уже созывается Совбез", – подчеркивает Николай Спиридонов. "Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал случившееся "возмутительным актом, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине ".

Он считает, что пока нельзя сказать, что реакция – адекватна случившейся трагедии.

"Международные институции, к сожалению, довольно долго запрягают. Ограничиваются устной критикой. А необходимо требовать, как минимум, усиления санкция против РФ, ее выхода из Украины", – отмечает эксперт.

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