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В Офисе президента обвинили Россию в применении оружия массового уничтожения

Офис президента разместил развернутый комментарий по подрыву Россией Каховской ГЭС

сегодня, 15:55
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Автор:

Константин Куликов

Андрей Ермак на своем телеграмм-канале развернуто прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщают "Комментарии". Ранее он уже делал заявление об этом.

В Офисе президента обвинили Россию в применении оружия массового уничтожения

Андрей Ермак

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Россия уже разрушила и повредила более 80 населенных пунктов Херсонской области.


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Кроме того, в результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья. Также Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма.

"Подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансирования системы охлаждения Запорожской АЭС. Это ядерная угроза всему миру, — пишет глава Офиса президента Андрей Ермак. — Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977 года), действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения".

— Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции по этим и другим преступлениям, поскольку это защитит нас от использования ядерного оружия Кремлем. В противном случае, угроза ядерной катастрофы, в том числе и на ЗАЭС, значительно возрастет, потому что ощущение безнаказанности Кремля усилится, – также отмечает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул также, что после подрыва ГЭС миру должно стать ясно, что только силой можно остановить российского агрессора.

Тем временем, Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС стиль Путина.

В Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.

А эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.



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