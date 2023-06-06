В Офисе президента обвинили Россию в применении оружия массового уничтожения

Андрей Ермак на своем телеграмм-канале развернуто прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС. Об этом сообщают "Комментарии". Ранее он уже делал заявление об этом.

Андрей Ермак

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Россия уже разрушила и повредила более 80 населенных пунктов Херсонской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, в результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья. Также Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма.

"Подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансирования системы охлаждения Запорожской АЭС. Это ядерная угроза всему миру, — пишет глава Офиса президента Андрей Ермак. — Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977 года), действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения".

— Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции по этим и другим преступлениям, поскольку это защитит нас от использования ядерного оружия Кремлем. В противном случае, угроза ядерной катастрофы, в том числе и на ЗАЭС, значительно возрастет, потому что ощущение безнаказанности Кремля усилится, – также отмечает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул также, что после подрыва ГЭС миру должно стать ясно, что только силой можно остановить российского агрессора.

Тем временем, Шольц увидел в подрыве Каховской ГЭС стиль Путина.

В Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.

А эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.