Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем возмущении из-за некоторой информации о подрыве дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кулебы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД подверг критике некоторые западные СМИ, которые в своих сообщениях написали, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в подрыве дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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"Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина переживает серьезный гуманитарный и экологический кризис. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно", – отметил Кулеба.

По мнению Дмитрия Кулебы, такие действия западных СМИ играют на руку российской пропаганде, которая постоянно пытается в своих преступных действиях обвинить Украину, или посеять непонимание ситуации по любому вопросу, связанному с войной.

Напомним, что 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем повлекли затопление около 80 населенных пунктов ниже города Новая Каховка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генеральном прокуроре Украины Андрее Костине, который считает подрыв Каховской ГЭС международным преступлением. Кроме того, украинский приравнял российскую тактика "выжженной земли" с действиями Гитлера. По его мнению, Россия в очередной раз показала, как относится к жителям временно оккупированных территорий, которых хотела сначала присоединить к РФ, а теперь убивает и оставляет без дома.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Великобритании осудил преступные действия России на Каховской ГЭС. Джеймс Клеверли указал, что лучшим выходом для России это вывод войск с территории Украины.