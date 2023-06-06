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Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС

Глава МИД подверг критике некоторые западные СМИ за освещение подрыва дамбы на Каховской ГЭС.

сегодня, 12:44
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем возмущении из-за некоторой информации о подрыве дамбы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Кулебы.

Кулеба критикует западные СМИ из-за информации о взрывах на Каховской ГЭС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД подверг критике некоторые западные СМИ, которые в своих сообщениях написали, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в подрыве дамбы Каховской гидроэлектростанции.


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"Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина переживает серьезный гуманитарный и экологический кризис. Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все очевидно", – отметил Кулеба.

По мнению Дмитрия Кулебы, такие действия западных СМИ играют на руку российской пропаганде, которая постоянно пытается в своих преступных действиях обвинить Украину, или посеять непонимание ситуации по любому вопросу, связанному с войной.

Напомним, что 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем повлекли затопление около 80 населенных пунктов ниже города Новая Каховка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о генеральном прокуроре Украины Андрее Костине, который считает подрыв Каховской ГЭС международным преступлением. Кроме того, украинский приравнял российскую тактика "выжженной земли" с действиями Гитлера. По его мнению, Россия в очередной раз показала, как относится к жителям временно оккупированных территорий, которых хотела сначала присоединить к РФ, а теперь убивает и оставляет без дома.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Великобритании осудил преступные действия России на Каховской ГЭС. Джеймс Клеверли указал, что лучшим выходом для России это вывод войск с территории Украины.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1665992773688868865
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