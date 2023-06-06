Реакция мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС

Около двух часов ночи российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Официальные лица в Украине сообщают, что такие действия России приведут к подтоплению 80 населенных пунктов, эвакуации тысячи человек и значительному ущербу окружающей среде. Мировые лидеры также отреагировали на российскую агрессию. Об их реакции сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети политиков.

Разрушена дамба Каховской ГЭС. Фото из открытых источников

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал действия россиян военным преступлением.

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"Разрушение большой дамбы является военным преступлением, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна отвечать за это. И Украина должна выиграть эту войну, чтобы остаться в безопасности!", — пишет Науседа.

Будущий президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в очередной раз указывает, что Российская Федерация является страной-террористкой.

"Россия — террористическое государство, и его нужно остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь к ответственности военных преступников", — сказал Ринкевичс.

Генсек НАТО назвал поступок России возмутительным.

"Сегодня разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный поступок, еще раз демонстрирующий жестокость войны России в Украине", — сообщил Йенс Столтенберг.

Спикер Европейской комиссии Петер Стано осудил действия россиян из-за которых произошел подрыв Каховской ГЭС.

"Это новый признак эскалации, которая доказывает ужасающий и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня", — заявил Петер Стано.

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что очередное преступление россиян повлечет за собой экоцид.

"Разрушение дамбы является военным преступлением, которое затрагивает бесчисленное количество мирных жителей и влечет за собой экоцид и массовое уничтожение", – сказала она.

Министр МИД Великобритании Джеймс Клеверли призывает Россию вывести войска и указывает, что именно ее действия приводят к катастрофам в Украине.

"Единственной причиной, почему это вообще является проблемой, является неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину", – сказал Джеймс Клеверли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

Также "Комментарии" писал, что военный обозреватель Алексей Арестович отреагировал на подрыв дамбы россиянами на Каховской ГЭС.