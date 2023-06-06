Реакция мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС

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Slava Kot
Около двух часов ночи российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Официальные лица в Украине сообщают, что такие действия России приведут к подтоплению 80 населенных пунктов, эвакуации тысячи человек и значительному ущербу окружающей среде. Мировые лидеры также отреагировали на российскую агрессию. Об их реакции сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети политиков.
Разрушена дамба Каховской ГЭС. Фото из открытых источников
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал действия россиян военным преступлением.
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Будущий президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в очередной раз указывает, что Российская Федерация является страной-террористкой.
Генсек НАТО назвал поступок России возмутительным.
Спикер Европейской комиссии Петер Стано осудил действия россиян из-за которых произошел подрыв Каховской ГЭС.
Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что очередное преступление россиян повлечет за собой экоцид.
Министр МИД Великобритании Джеймс Клеверли призывает Россию вывести войска и указывает, что именно ее действия приводят к катастрофам в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт объяснил, почему за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.
Также "Комментарии" писал, что военный обозреватель Алексей Арестович отреагировал на подрыв дамбы россиянами на Каховской ГЭС.
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