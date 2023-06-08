Подрыв Каховской ГЭС: какие выводы из трагедии – что больше всего удивило

Идут третьи сутки после подрыва Каховской ГЭС. В МАГАТЭ делают тревожные заявления о влиянии ситуации на Запорожскую атомную электростанцию. Президент Украины упрекает международные организации, особенно Красный Крест, за бездействие. Запад осторожный в своих оценках, а президент Турции генерирует странные инициативы по расследованию трагедии, чем уже вполне пользуется Кремль, распространяя свои месседжи. Какие основные выводы из ситуации (в том числе в ракурсе реакции на нее) можно сделать сейчас? Как она может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Мы должны отойти от эмоционального восприятия, а просто понять, что именно так – с фактами, с рацио – работает Запад

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран размышляет следующим образом:

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"Если мы говорим о ЗАЭС, то, судя по информации, которую объявило руководство МАГАТЭ, оно собирается оценивать ситуацию на месте. Также подчеркивается, что ЗАЭС имеет достаточно предохранителей безопасности для того, чтобы не произошла катастрофа. И есть резервные средства получения воды для охлаждения. Потому что, когда строили станцию, учитывали все факторы. Так что здесь проблем не должно быть".

Похожие заявления (нужно внимательно изучить ситуацию, а потом давать оценки) прозвучали почти от всех наших партнеров, международных структур, отмечает эксперт.

Именно так, объясняет он, работает устойчивое, развитое общество – в системе критического мышления, доказательной базы.

"От такого общества почти никогда не раздаются инфантильные, эмоциональные выводы. На Западе любую ситуацию начинают изучать. Не верят в эмоциональность. Работают из-за фактов. Потому что это рациональное общество Западного мира, основы которого были заложены еще в 17 веке. Собственно, поэтому они так успешны, потому что строят медленные, усталые, но эффективные модели. И требовать от них эмоциональных заявлений нет смысла", – подчеркивает Виктор Таран.

Он напоминает трагедию рейса МН-17, который сбили над Донетчиной в июле 2014 года. Было почти сразу очевидно, что это дело рук россиян. Но европейцы сказали – мы изучим. И изучали более 6 лет.

"Но по результатам были приняты такие железобетонные решения, которые очень больно аукнулись россиянам, – объясняет эксперт. – С Каховской ГЭС будет такая же история. Европейцы, американцы, работающие по принципу "жернова бога мелют очень медленно, но очень мелко и неотвратимо", исследуют все, наберут достаточно доказательств и фактов. Кто, когда и почему мог это сделать. И только после этого примут соответствующие решения. Которые точно будут очень болезненными для России".

По мнению Виктора Тарана, мы должны отойти от эмоционального восприятия (как на базаре, кто кого перекричит), а просто понять, что именно так – с фактами, с рацио – работает Запад.

"Что касается обвинений в адрес Красного Креста (КХ) в бездействии – нужно сначала прояснить, есть ли у них мандат для работы в подобных зонах. Поскольку когда был скандал об отсутствии представителей Красного Креста в Еленовке, где россияне сожгли украинских военнопленных, в КХ объясняли, что у них нет мандата, чтобы работать с такими делами. Поэтому и здесь – нужно обратиться к КХ в Украине и спросить, есть ли у них мандат на работу со стихийными бедствиями, наводнением. Если такого мандата нет – все ясно. Если же он есть, можно делать выводы о бездействии. И задавать соответствующие вопросы", – считает эксперт.

Кстати, продолжает он, вопрос нужно задавать и в Херсонскую ВГА.

"Первое заявление президента Украины о том, что Каховскую ГЭС россияне могут взорвать, прозвучало еще 20 октября прошлого года, – напоминает Виктор Таран. – Если центральные, местные власти знали о такой возможности, почему ничего не делалось? Как минимум, можно было строить какие-то дамбы из песка на берегу, людей отселить из самых опасных зон. Выстроить путь эвакуации. Почти семь-восемь месяцев было подготовиться. Почему ничего не было сделано? Уверен, что городская ВГА должна нести ответственность".

Наша задача – не дать в информационном плане переиграть нас россиянам

Подрыв дамбы Новокаховской ГЭС, безусловно, новый этап российского вторжения в Украину, считает политтехнолог Юрий Подорожний.

"Страх потери и этой части Херсонщины подталкивает кремлевских вождей идти на преступления, граничащие с безумием вселенского зла. Последствия катастрофы выходят далеко за пределы региональной проблемы, а для мира это очередная демонстрация того, что Россия пойдет на все", – отмечает эксперт.

По его мнению, все в мире все понимают – именно Россия, напуганная украинским контрнаступлением, готовится к плану "Б", предусматривающему бегство из очередной части Украины.

и самое важное – обезвоженный в конце концов Крым, не останавливает путина от преступления, выводящего войну на другой уровень. И до подрыва Новокаховской ГЭС россияне вели войну, которая оставляет после себя выжженную землю (вспомним хоть Мариуполь или Бахмут). Этот новый уровень – глобальное уничтожение не только украинцев, но и превращение целых регионов в непригодные для жизни", – объясняет Юрий Подорожний. "Даже жертвы среди российских военных, потеря оборонительных фортификаций

На фоне этого события, акцентирует он, россияне, конечно, отрицают свою причастность к взрыву на ГЭС, отмечаю он. Официальные лица России заявляют, что страна-агрессор этого не делала, потому что по меньшей мере им это не выгодно.

"Наши союзники в ключевых странах антипутинской коалиции уже заявили о поддержке Украины, – напоминает эксперт. – В ответ на вопрос, какой месседж Джо Байден может передать российской федерации в связи с подрывом дамбы, он ответил: "Мы не оставим. Мы поможем Украине". Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что россия и ее ставленники будут привлечены к ответственности за подрыв Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что шокирован этим военным преступлением. А канцлер Олаф Шольц дословно сказал: "Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции соответствует стратегии президента РФ путина по атакам на гражданские объекты". Президент Франции Макрон в своем твиттере написал: "Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после атаки на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, ставящий под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы направим помощь для удовлетворения немедленных потребностей". Но, конечно, россия подготовила информационно альтернативную позицию. Достаточно популярный в США Такер Карлсон, известный своей работой на Дональда Трампа, поддержал российскую позицию. В Twitter вышел первый выпуск шоу после его увольнения с телеканала Fox. Он посвящен взрыву плотины Каховской ГЭС – вернее, лжи о причастности к теракту Украины. Ролик пользуется огромной популярностью – у него уже почти 50 млн. просмотров и 150 тысяч ретвитов. И это не просто журналистская позиция, это будет поляризовать позицию в США в отношении Украины".

Между тем, продолжает эксперт, президент Зеленский подверг критике реакцию Международного Красного Креста. Но позиция эта не нова, считает Юрий Подорожний. Она стала лишним подтверждением тому на чьей стороне Красный крест. Не удивил эксперта и генсек ООН Гуттериш со своей вялой позицией. А в контексте трагедии в Новой Каховке, МАГАТЭ и ее глава Рафаель Гросси объясняли, к чему приведет исчезновение Каховского водохранилища для ЗАЭС.

"Большинство международных организаций превратились в статистов и только констатируют состояние, хотя имеют те или иные рычаги влияния на агрессора, – отмечает эксперт. – То же МАГАТЭ могло бы принять жесткие решения по россии в области использования атомной энергии, что осложнило бы жизнь россии. Поэтому говорить об эффективности международных организаций, нередко кормящихся из рук российских чиновников (и очень часто вне официальных расчетов) нет смысла. Россия традиционно скупает все, что шевелится, там, где это возможно".

Даже состоятельная Германия, напоминает Юрий Подорожний, не избежала российской коррупции. Что говорить о чиновниках международных организаций, деятельность которых часто сводится к хорошо известному нам в Украине "освоению бюджетов".

"Ну, а вновь избранный президентом Турции Эрдоган продолжил свою политику заигрывания с рф, – считает политтехнолог. – Он предложил Украине создать международную комиссию по установлению виновных по взрыву на ГЭС. Предложение правильное и уместное. Нам действительно нужно установить имена преступников, что планировали, отдавали приказы и их выполняли. Но этим должны заниматься криминалисты из Международного Уголовного Суда. А предложение Эрдогана о международной комиссии, в которую войдут как украинцы, так и россияне – это тупиковый путь. И это хорошо понимает Эрдоган, который таким образом подыгрывает путину... Ну, а нам делать свое. Наша задача – не дать в информационном плане переиграть нас россиянам. Ибо на самом деле правдой будет то, во, что поверит мир. Это мы проходили в 2014 году. Эти уроки мы извлекли – и на мощную российскую информационную атаку имеем, чем ответить".

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