Кто подорвал Каховскую ГЭС: СБУ перехватила разговор россиян (АУДИО)



















Служба безопасности Украины перехватила разговор россиян, подтверждающий, что Каховскую ГЭС подорвала именно диверсионная группа захватчиков. Из разговора выплывает, что оккупанты обсуждают последствия взрыва, а также то, как Россия пытается скрыть свою причастность к подрыву. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

В СБУ пояснили, страна-агрессор хотела шантажировать Украину подрывом дамбы и устроила техногенную катастрофу на юге нашей страны. Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Там не они (Ред. – украинская сторона) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", — говорит российский военный.

Оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

В свою очередь в СБУ напоминают, что в Украине открыто уголовное производство по факту военного преступления РФ. Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Отметим, 6 июня россияне совершили дистанционный подрыв Каховской ГЭС. В распоряжении украинской разведки еще за несколько месяцев до этого появились факты, подтверждающие, что россияне заминировали дамбу.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для украинского АПК и мирового рынка продовольствия.

Также издание "Комментарии" сообщало – расследование подрыва Каховской ГЭС: почему президент Турции Эрдоган вскрыл все карты – как реагировать Украине.







