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Расследование NY Times назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС

NY Times выяснило, какая страна виновата в крушении на Каховской гидроэлектростанции в Украине.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Расследование американского издания NY Times указа есть, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС – это "внутренняя" работа России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материалы расследовательского исследования NY Times.

Расследование NY Times назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС. Фото со спутника

Издание обратилось к инженерам и экспертам по взрывчатке для установления возможных виновных в подрыве украинской ГЭС. Расследование NY Times выявило доказательства, что за взрывами стоит Россия.


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"Доказательства четко свидетельствуют о том, что дамба была повреждена взрывом, совершенным контролирующей ее стороной: Россией", — говорится в издании NY Times.

Американская газета подчеркивает, что плотина испытывала повреждения последние несколько месяцев в результате военной деятельности Украины и России. Поэтому одно из предположений заключалось в том, что дамба могла прорваться через общее количество ударов по ней. Именно эту версию использует Россия и настаивает, что не подрывала Каховскую ГЭС.

Несмотря на заявления России, инженеры отмечают, что обвал дамбы "вряд ли произошел сам по себе". По выводам для уничтожения дамбы необходимо использовать большой заряд взрывчатки, который следует поместить в правильном месте. Именно это привело к катастрофическим разрушениям дамбы со стороны России, что показали спутниковые снимки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский представитель в ООН Небензя выступил с циничным докладом на Совете Безопасности по виновным в подрыве Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали о Грете Тунберге, которая отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и заявила, что Россия виновата в экологической и гуманитарной катастрофе в Украине.



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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/16/world/europe/ukraine-kakhovka-dam-collapse.html
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