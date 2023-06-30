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Залужный прокомментировал возможность ядерного удара

В интервью The Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина

сегодня, 21:59
Автор:
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Константин Куликов
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина относительно возможного применения ядерного оружия. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Залужный прокомментировал возможность ядерного удара

Залужный

"Меня это (ядерные угрозы Путина – ред.) совсем не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то приходят извне: "бойтесь ядерного удара". Ну и что нам, сдаваться?", – сказал Залужный в интервью The Washington Post.


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Кроме того, Залужный говорит, что не уверен, что военный мятеж наемников частной компании "Вагнер" дал толчок контрнаступлению Вооруженных сил Украины. По его словам, "вагнеровцы" уже "отошли с линии фронта после упорных боев за Бахмут, поэтому на поле боя не произошло заметных изменений во время мятежа в РФ".

"Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", – также отметил главнокомандующий ВСУ.

Между тем, Лукашенко выдал очередную порцию угроз и упомянул о карте. Во время выступления во Дворце республики, посвященного дню независимости, Александр Лукашенко выдал очередную порцию угроз. Ее он адресовал неназванным "центрам принятия решений".

Польша объявила о намерении применить "ядерный аргумент". Польша ответила на слова и действия России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

А эксперты рассказали, устраивает ли Пекин затягивание войны в Украине. Вероятно, сегодня ни Штатам, ни Китаю не выгодно усиление напряженности, а тем более прямая конфронтация.



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