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После наступления Украина предложит России перемирие - The Washington Post

Американское издание рассказало вероятный украинский план наступления и последующих переговоров с Москвой

1 июля 2023, 23:59
Автор:
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Константин Куликов
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До конца года Украина планирует начать мирные переговоры с Россией, сразу же после проведения успешного контрнаступления и освобождения значительных оккупированных территорий. Об этом плане рассказали журналисты американского издания The Washington Post, ссылаясь на свои источники, в частности на информацию, полученную после визита главы ЦРУ Уильям Бернс в Киев.

После наступления Украина предложит России перемирие - The Washington Post

Глава ЦРУ Уильям Бернс

Вероятно, визит состоялся незадолго до мятежа Пригожина в России, который начался 23 июня.


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Целью визита было "подтвердить готовность" администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

По данным газеты, Киев поделился с западными коллегами своими планами вернуть значительную часть оккупированной территории к осени; переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины; а затем начать переговоры с Москвой — впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года. Об этом Washington Post рассказали три источника, знакомые с планом, передает Би-би-си.

"Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу", — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

В ходе контрнаступления в Запорожской и Донецкой областях, идущего последние недели, украинская армия столкнулась с обширными минными полями и многослойными укреплениями, а открытый характер местности делает ее войска уязвимыми для российских авиа- и ракетных ударов. В связи с этим украинцы несут тяжелые потери, пишет WP.

Но министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что "главные события" контрнаступления еще впереди, а главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Валерий Залужный призвал к терпению. Он также упомянул, что ожидание обещанных Западом вооружений и истребителей, так необходимых на поле боя, затянулось.

Тем временем, Стрелков предрек новый мятеж и гибель России.

В Украине заговорили о возможных угрозах для еще одной АЭС.

А эксперты рассказали, какие решения будут приняты до саммита НАТО в Вильнюсе.



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