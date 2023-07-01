В Украине заговорили о возможных угрозах для еще одной АЭС

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского сегодня прошло выездное заседание Ставки. Высшее руководство страны собралось на Ровенской АЭС, чтобы "на месте оценить любые возможные угрозы станции". Об этом сообщают "Комментарии".

Ровенская АЭС

"Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белоруской границе и возможных действиях врага, — рассказал о ходе заседания Владимир Зеленский. — Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко — об усилении Северного направления и охране АЭС. Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк – об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз".

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"Держим ситуацию под контролем", — успокоил Зеленский.

Напомним, что накануне из-за перебазирования в Беларусь ЧВК "Вагнер" Владимир Зеленский поручил усилить охрану северной границы. А Лукашенко, выступая вчера в Минске, начал угрожать "центрам принятия решений". Перед этим он сообщал о завершении перебазирования в республику российского ядерного оружия.

Тем временем, в Запорожье проводят учения, на случай подрыва россиянами Запорожской АЭС.

Жителям Николаева власти посоветовали сделать запасы воды и пищи на случай подрыва атомной станции.

А в Европу прибыл "охотник за атомным оружием". Самолет ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для отбора проб атмосферного воздуха и обнаружения радиоактивных выбросов.

WC-135 Constant Phoenix – самолет радиологического контроля на базе C-135 Stratolifter, основными задачами которого является наблюдение за ядерными испытаниями, отслеживание ядерного оружия и сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ. Благодаря имеющейся на борту самолета системе сборки проб, WC-135 может обнаруживать радиоактивные облака в режиме реального времени.





