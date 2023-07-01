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В Украине заговорили о возможных угрозах для еще одной АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел там выездное заседание Ставки

сегодня, 21:41
Автор:
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Константин Куликов
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Под председательством президента Украины Владимира Зеленского сегодня прошло выездное заседание Ставки. Высшее руководство страны собралось на Ровенской АЭС, чтобы "на месте оценить любые возможные угрозы станции". Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине заговорили о возможных угрозах для еще одной АЭС

Ровенская АЭС

"Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белоруской границе и возможных действиях врага, — рассказал о ходе заседания Владимир Зеленский. — Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко — об усилении Северного направления и охране АЭС. Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк – об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз".


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"Держим ситуацию под контролем", — успокоил Зеленский.

Напомним, что накануне из-за перебазирования в Беларусь ЧВК "Вагнер" Владимир Зеленский поручил усилить охрану северной границы. А Лукашенко, выступая вчера в Минске, начал угрожать "центрам принятия решений". Перед этим он сообщал о завершении перебазирования в республику российского ядерного оружия.

Тем временем, в Запорожье проводят учения, на случай подрыва россиянами Запорожской АЭС.

Жителям Николаева власти посоветовали сделать запасы воды и пищи на случай подрыва атомной станции.

А в Европу прибыл "охотник за атомным оружием". Самолет ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для отбора проб атмосферного воздуха и обнаружения радиоактивных выбросов.

WC-135 Constant Phoenix – самолет радиологического контроля на базе C-135 Stratolifter, основными задачами которого является наблюдение за ядерными испытаниями, отслеживание ядерного оружия и сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ. Благодаря имеющейся на борту самолета системе сборки проб, WC-135 может обнаруживать радиоактивные облака в режиме реального времени.




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