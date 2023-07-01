Стрелков предрек новый мятеж и гибель России

Поскольку в России никого не наказали за участие в мятеже Пригожина, дав уйти ему и его сторонникам в Белорусь, следующее восстание неизбежно. Но на этот раз никто не будет даже пытаться вступиться за власть Путина, а значит следующая попытка переворота будет успешна и приведет к... гибели России. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал в своем телеграмм-канале лидер "Клуба рассерженных патриотов", рашист Игорь Стрелков.

Стрелков-Гиркин

"Прошла неделя с момента мятежа Пригожина. Который — судя по последствиям — никаким мятежом и не был, получается, — пишет возмущенный Стрелков-Гиркин. — Ну, хотя-бы потому, что не смотря на 6 сбитых вертолетов и самолет, гибель более чем 10 (точно никто не знает) российских военнослужащих — никаких мер по наказанию мятежников не принято. Более того — господин Пригожин свободно перемещается через государственную границу РФ, проживает в Петербурге и власти делают вид, что "так и надо". Никаких отставок лиц, проявивших во время мятежа некомпетентность и трусость — нет в помине. Высшие государственные деятели, сбежавшие заграницу в дня мятежа — все на своих местах. Ни слова осуждения, ни даже малейшего намека на наказание из уст лица, отдаленно напоминающего президента — не прозвучало".

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Утрата российским государством монополии на насилие, считает Стрелков, приведет очень скоро к плачевным последствиям для РФ.

- Очередной мятеж — не за горами. Осталось только дождаться крупного поражения на фронте, — уверен Стрелков-Гиркин. — И, да, — кто-бы его ни начал — сопротивляться мятежникам теперь не будет уже никто. Вообще никто. Потому как не имеет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть. К чему это приведет — я уже не раз писал... слишком многие "живые позавидуют мертвым". Но невозможно спасти страну, властители которой настолько прогнили, что потеряли даже элементарный инстинкт самосохранения, разменяв его на возможность еще немножко "любой ценой ничего не делать".

Напомним, что мятеж Пригожина 23-24 июня завершился остановкой колонны ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от Москвы. "Вагнер" отказался продолжать движение, чтобы "не проливать русскую кровь". За это Путин пообещал закрыть возбужденное дело о попытке мятежа, дать вагнеровцам "уйти в Белоруссию". Желающим из них — подписать контракт с Минобороны РФ или вернуться к своим семьям.

Тем временем, медиахолдинг Евгения Пригожина прекращает свою работу.

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