Медиахолдинг Евгения Пригожина прекращает свою работу

Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиахолдинг "Патриот" Евгения Пригожина, владеющего также частной военной компанией "Вагнер", прекращают работу. Об этом, как сообщают "Комментари", заявили представители этих СМИ.

Евгений Пригожин

Закрывается и интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), также входящее в этот медиахолдинг. По словам его руководителя, они работали с 2009 года и одним из главных направлений их деятельности было противодействие российской оппозиции во главе с Навальным.

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Онлайн-издание The Bell написало 30 июня со ссылкой на два источника в медиахолдинге "Патриот" и одного его бывшего сотрудника, что начальники направлений и отделов сообщили своим подчиненным о необходимости написать заявления об увольнении по собственному желанию в связи с прекращением работы холдинга. Один из источников передал со слов главного редактора медиа из структуры "Патриота", что совещание проходило при личном участии Пригожина и продолжалось с утра до вечера с небольшими перерывами. Редакторам поручили "все (пустить — ред.) под нож", уничтожить "все следы присутствия" в интернете — не только сайты медиа, но и соцсети, телеграм-каналы, странички на "Яндекс-дзене" и чаты.

Сотрудникам холдинга пообещали выплатить зарплаты за июнь, других компенсаций не ожидается. Большая их часть не была оформлена по трудовому законодательству. Серверы и техника, изъятые при обысках в офисах структур Пригожина на выходных, по-прежнему остаются у силовиков, а вместе с ними и доступ к части сайтов и телеграм-каналов сети.

Договориться о передаче холдинга Пригожина в управление новому владельцу, по словам источников, не удалось.

Напомним, мятеж Пригожина произошел 23-24 июня. Во время него вагнеровцы остановились лишь в 200 километрах от Москвы. В результате договоренностей, достигнутых при участии главы Белоруси Александра Лукашенко, вагнеровцам дали возможность "уйти в Белоруссию". Кто не захочет этого делать, может заключить контракт с министерством обороны РФ или вернуться к своим семьям. Предположительно, ликвидация медиахолдинга Пригожина является частью этих договоренностей.

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