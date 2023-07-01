Данилов назвал первые республики, который выйдут из состава РФ

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война против Украины, а также внутренние разногласия совсем скоро приведут к "демонтажу" Российской Федерации и выходу из ее состава некоторых республик. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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Данилов также перечислил, какие народы могут выйти из состава РФ.
По его словам, появление новых республик произойдет демократическим путем, даже не понадобится никакого внешнего влияния.
Читайте также на портале "Комментарии" — неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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