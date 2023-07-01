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Данилов назвал первые республики, который выйдут из состава РФ

Секретарь СНБО считает, что многие народы, которые сегодня захвачены РФ, имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полномасштабная война против Украины, а также внутренние разногласия совсем скоро приведут к "демонтажу" Российской Федерации и выходу из ее состава некоторых республик. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов назвал первые республики, который выйдут из состава РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т. н. Российской Федерации, вскоре закончится ее демонтажем", — написал секретарь СНБО.


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Данилов также перечислил, какие народы могут выйти из состава РФ.

"Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого Клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава рф и образование независимых и суверенных государств", — написал Алексей Данилов.

По его словам, появление новых республик произойдет демократическим путем, даже не понадобится никакого внешнего влияния.

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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid02vQA5E9CzuQXsVTFxVn8ofqadniHH7hZne29GiaLyULV1S1HekgxB2aDvWgCSW9iAl
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