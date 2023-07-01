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СМИ узнали итоги визита директора ЦРУ в Киев – какой план у Украины до осени

В частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, в первые дни начала контрнаступления ВСУ, тайно приезжал в Украину. В Офисе Зеленского ему представили план, предусматривающий начало мирных переговоров с Россией до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на источники.

СМИ узнали итоги визита директора ЦРУ в Киев – какой план у Украины до осени

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

СМИ, ссылаясь на одного из достоверных источников, заявляет, что целью визита было "подтвердить готовность" администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.


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По данным издания, в частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию; переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

"Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу", — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

В идеальном сценарии для Киева ВСУ получат рычаги воздействия на РФ, разместив войска и мощное вооружение на границе с Крымом. Оккупированный полуостров в этом случае будет фактически исполнять роль "заложника". 

Сообщается, что Киев будет готов отказаться от ведения боевых действий в Крыму, но взамен потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/06/30/cia-director-burns-ukraine-counteroffensive/
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