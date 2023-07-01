СМИ узнали итоги визита директора ЦРУ в Киев – какой план у Украины до осени

Директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, в первые дни начала контрнаступления ВСУ, тайно приезжал в Украину. В Офисе Зеленского ему представили план, предусматривающий начало мирных переговоров с Россией до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на источники.

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото из открытых источников

СМИ, ссылаясь на одного из достоверных источников, заявляет, что целью визита было "подтвердить готовность" администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

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По данным издания, в частном порядке военные чиновники в Киеве выражают уверенность, что Украине к осени удастся вернуть себе значительную территорию; переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

"Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу", — заявил высокопоставленный украинский чиновник.

В идеальном сценарии для Киева ВСУ получат рычаги воздействия на РФ, разместив войска и мощное вооружение на границе с Крымом. Оккупированный полуостров в этом случае будет фактически исполнять роль "заложника".

Сообщается, что Киев будет готов отказаться от ведения боевых действий в Крыму, но взамен потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

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