Что ожидать Украине от июля – главные опасения и надежды

Украина под разворачивающиеся наступательные действия ВСУ прощается с первым месяцем очередного военного лета. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на июль – военными, внутриполитическими, внешнеполитическими, социально-экономическими.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Второй месяц этого лета станет во многом предопределяющим

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что в июле мы ожидаем более решительных действий в рамках украинского контрнаступления. С нанесением, возможно, ключевых ударов по тем или иным направлениям (их определит высшее военное командование).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

и который, возможно, предопределит вектор европейской и евроатлантической интеграции нашей страны на ближайший период, вероятно, пройдет Глобальный саммит мира. Там Украина в очередной раз презентует свою формулу мира – десять шагов от президента Зеленского Попытается защитить ее, привлечь на свою сторону большинство стран мира", – прогнозирует эксперт. "Думаю, второй месяц лета, на который придется 500 дней с начала широкомасштабного российского вторжения, станет своеобразным пиком наступательных действий ВСУ. К тому же, июль будет примечателен рядом важных мероприятий. Кроме саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, от которого у нас – большие ожидания

Также, продолжает он, в случае принятия соответствующего законопроекта, мы можем начать праздновать День Украинской Государственности 15, а не 28 июля.

Так что социально-экономические проблемы начнут занимать всё больше внимания в общественном дискурсе". "В общем, второй месяц этого лета станет во многом предопределяющим военно-политические тренды нашей страны, как минимум, до конца года, а возможно и не более длительную перспективу, – считает Руслан Бортник. – Из неприятных моментов – на июль приходится очередное повышение тарифов (теперь на воду), возможно, вырастет цена на горючее, к украинцам придут платежки с уже повышенными тарифами на свет

От Запада будем получать ответ в стиле "мы продолжим вам помогать, но сперва решите вопросы с вашей коррупцией, с войной"

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким комментарием:

"По внутриполитическом треку – не вижу никаких предпосылок для изменения ситуации. Будет всё такое же политическое болото. Что касается военной компоненты – надеемся на более значимое продвижение ВСУ в ракурсе деоккупации наших территорий. В каком именно направлении будет нанесен основной удар (удары) – сказать сложно. Сейчас явно идет разведка боем. ВСУ выискивают наиболее уязвимые места противника. Не секрет, что львиная часть наших резервов еще не задействована".

На внешней арене, по мнению эксперта, всё будет в таком же режиме, как последние пару месяцев.

В ответ будет получать что-то в стиле "мы продолжим вам помогать, но сперва решите вопросы с вашей коррупцией с войной". Русские будут продолжать шапито в Совбезе ООН, требуя прекратить поставки вооружений в Украине, – считает Георгий Тука. – Будем надеяться, что эти сволочи не совершат очередной теракт подобный тому, что они учинили на Каховской ГЭС в июне ". "Зеленский и прочие представители украинской власти продолжат высказывать какие-то надежды касательно вильнюсского саммита НАТО

Вопреки имеющимся и грядущим сложностям, экономика встает с колен, а бизнес готовится восстанавливать страну

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин называет экономику июля – экономикой, ожиданий, миксом опасений и надежд.

Ранее предполагалось, что указанные проблемные для бизнеса моменты вступят в силу с июля. Потом было уточнение, что – с августа причем, с определенными смягчениями, в отличие от первоначального варианта", – отмечает аналитик. "На подходе возврат налоговых проверок, принуждение к кассовым аппаратам, новые штрафы и конфликты с нереформированными контролирующими органами. Всё это несет законопроект № 8401

При этом, продолжает он, вопреки имеющимся и грядущим сложностям, экономика встает с колен, а бизнес готовится восстанавливать страну. Своеобразное развитие вопреки, констатирует Вячеслав Черкашин.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у Путина теперь не так много.