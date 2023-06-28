В Украине изменят праздничные даты: когда будем отдыхать

Законопроектом предлагается изменить даты празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитника и защитниц. Об этом сообщают "Комментарии".

Кодекс законов о труде определяет праздничные дни

Текущая редакция кодекса предусматривает празднование Рождества 25 декабря и 7 января, законопроект предлагает перенести празднование только на одну дату – 25 декабря. День украинской государственности — с 28 июля на 15 июля, а День защитников и защитниц перенесут с 14 на 1 октября.

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В пояснительной записке к законопроекту содержится объяснение причин переноса праздничных дат:

"Большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. Православная церковь Украины 24 мая 2023 года на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 года на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января. Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)" , – сказано в документе.

"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда чествуется память выдающегося державника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы", — также отмечается в документе о причинах переноса именно этих трех праздничных дат.



Кроме этого, в кодексе сохраняется празднование 1 января Нового года, 8 марта – Международного женского дня, 1 мая – Дня труда, 8 мая – Дня памяти и победы над нацизмом, 28 июня – Дня Конституции, 24 августа – Дня независимости Украины.

Также законом гарантируется праздничный характер двух воскресений, на которые выпадает Пасха и Троица.

В настоящее время законопроект прорабатывается в комитете парламента.

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