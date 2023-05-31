Обосновано ли повышение тарифа на электроэнергию – кто больше всего это ощутит

Появилась информация, что с 1 июня тариф на электроэнергию для населения составит 2,64 грн/кВт-ч (сейчас – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если потребляется больше). Как оцениваете это решение, если оно вступит в силу? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Тарифы. Фото из открытых источников

Основной удар придется по электрофицированным многоэтажкам, где нет горячего водоснабжения и газа для приготовления пищи

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин называет повышение тарифов на электрику для населения – давно ожидаемым шагом от правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Насколько декларируемые решением цели будут достигнуты в результате, вызывает вопросы, – считает эксперт. – Сравнивать стоимость квт.ч от бензинового генератора с квт.ч энергосистемы, на мой взгляд, передергивание. Стоимость аварийной генерации всегда выше промышленного производства. С таким успехом можно сравнить стоимость свечей для освещения, тогда можно было бы тариф ставить еще выше".

Вообще сама цифра назначенного тарифа не имеет точного обоснования и это вызывает невосприятие у населения, отмечает Игорь Черкашин.

Кроме этого, продолжает он, снова нарушение процедуры принятия решения ставит само решение под почти сто процентный риск отмены при судебном процессе.

"Так было с решениями правительства по газу, которые опротестовывали газовые компании, – напоминает эксперт. – И им еще выплачивали компенсации. Данное же решение не повлияет на тарифы для промышленного потребителя. Бытовая реакция населения сведется к попытке показать максимальное потребление за май, такой себе способ "надышаться" перед нырком в новые тарифы. Стоит также отметить, что основной удар придется по электрофицированным многоэтажкам, где нет горячего водоснабжения и газа для приготовления пищи. Достанется и частному сектору, который поверил ранее правительству, перейдя на электроотопление с газа. Печально, что увеличение тарифов не учитывает этих групп потребителей, что нет реально действующих долговременных программ лизинга тепловых насосов для населения. Одни туманные перспективы".

Когда у нас предлагается новый тариф примерно в 6 центов за кВт-ч – это приближение к структуре ценоформирования европейского рынка

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает следующим образом:

"В Украине, которая интегрируется в ЕС, должны быть и соответствующие — мировые, европейские — цены и тарифы. Следует посмотреть, как складывается ситуация на рынке энергетических товаров и услуг. Так вот, такой низкой цены, которая у нас действует сейчас (3 цента за кВт-ч) для домохозяйств, нет нигде. Это было бы возможно, давай гидроэлектростанции 80% снабжения энергией. Но этого нет. Даже в тоталитарной Беларуси, где тарифы субсидируются, бытовые потребители платят примерно в два раза больше, чем сейчас в Украине (а для бизнеса там – 10 центов за кВт-ч). В Европе средний тариф для домохозяйств – 12 центов за кВт-ч. Промышленность там в более выгодной ситуации, потому что действует логика – чем больше покупаешь, тем больше получаешь".

Поэтому, продолжает экономист, когда у нас предлагается новый тариф примерно в 6 центов за кВт-ч (если взять официальный курс НБУ), это приближение к структуре ценоформирования европейского рынка. Такой шаг необходим, чтобы у производителей электроэнергии имелся оборотный капитал, чтобы более надежными стали дистрибьюторские сети. Это сделает данный сектор, серьезно пострадавший от российских обстрелов, более привлекательным для инвестиций. И критиковать подобные решения – нецелесообразно, уверен Ярослав Романчук.

"Особо отмечу, что речь исключительно о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Не о повышении налогов, – акцентирует эксперт. – Я категорически против повышения налогов на те же энергетические товары".

Читайте также на портале "Комментарии" - тарифы на электроэнергию таки будут повышены: почему так – что важно учесть.



