Тарифы на электроэнергию таки будут повышены: почему так – что важно учесть

Несмотря на то, что в Кабмине Украины решили продлить действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц (до конца мая), Минэнерго анонсирует, что в этом году точно будет вынуждено повысить этот тариф. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Тарифы. Фото из открытых источников

Первоочередная задача – гарантировать защиту уязвимым категориям населения, которые должны получать пособие по оплате электроэнергии

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб акцентирует, что любые дискуссии по увеличению тарифов во время войны – тяжелые и болезненные.

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"В то же время, для того, чтобы понять, неизбежны ли они, нужно честно ответить на вопрос: возможно ли иначе подготовить украинскую энергосистему к зиме? Атака более 1200 ракет и дронов по ключевым объектам энергосистемы страны нанесла Украине ущерб на миллиарды долларов. Я сомневаюсь, что правительству удастся компенсировать их за счет иностранных партнеров. Беда в том, что следующая зима может оказаться не менее проблемной, чем предыдущая", – отмечает нардеп.

В таких обстоятельствах, считает она, правительство должно начать честный диалог с обществом и показать объективные расчеты, обосновать почему, как, когда собирается повысить тариф на электроэнергию.

"При этом критически важно – и эта первоочередная задача – гарантировать защиту уязвимым категориям населения, которые должны получать пособие по оплате электроэнергии. Источниками этой помощи может стать финансовая поддержка от союзников. Следует рассмотреть европейский опыт создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам. Такой подход является гораздо более эффективным и прозрачным", – констатирует Виктория Гриб.

Происходит смещение в сторону использования газа для домохозяйств

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поделился таким комментарием:

"Гадание про стоимость – неблагодарное занятие. Вопрос в другом – Баланс конечной стоимости электрики и газа для потребителя. Повышение стоимости электрики в ближайшие месяцы с одной стороны и фиксирование существующей стоимости газа на год, о котором объявил "Нафтогаз Украины", показывает, что происходит смещение в сторону использования газа для домохозяйств".

Хотя логичнее, считает эксперт, было бы развивать использование именно электрики – как более безопасного энергоресурса для конечного потребителя. И ресурса, который точно будет в профиците по окончанию войны.

"Экономика просела и будет избыток генерации, – поясняет Игорь Черкашин. – Но, судя по всему, желание поторговать в Европе украинской электроэнергией выше, чем варианты торговли газом. Хотя, возможно, таким критерием вообще не руководствуются – и всё сводится к банальному желанию увеличить объемы сбора выручки от продаж электроэнергии с "физиков" (физлиц-предпринимателей), напрямую или через субсидии из бюджета".

Решение о повышении тарифов для населения уже давно "перезрело"

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква уверен, что решение о повышении тарифов для населения уже давно "перезрело" и постоянно создает проблемы для сектора, в виде неадекватных рыночных сигналов, "перетекания" коммерческого потребления (ФОПы, малые предприятия, майнинг криптовалют) в потребление домохозяйств.

"Сейчас, когда коммерческое потребление упало, низкие тарифы для населения создают целый спектр проблем, связанных с ростом долгов. У Энергоатома (и Укргидроэнерго) нет достаточно средств для поддержания низких тарифов, – отмечает эксперт. – Это приводит к росту задолженности перед ГарПоком (Гарантированный Покупатель), который, в свою очередь, должен ПУПам (поставщики универсальных услуг). Ну, а ПУПы не могут оплатить электроэнергию, которую они покупают для населения и вынуждены сокращать расходы на зарплаты".

То есть, констатирует Денис Саква, растет ворох задолженности в секторе, который не имеет источников погашения.

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