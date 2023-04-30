Минэнерго анонсирует вынужденное повышение тарифов на электроэнергию : что известно

Представители Минэнерго заявляют, что в начале отопительного сезона 2023-2024 будут вынуждены повысить тарифы на электроэнергию. Много ли нужно будет платить украинцам за использованные киловатт — сейчас неизвестно.

Тарифы на свет растут (фото из открытых источников)

Об этом сказал заместитель главы энергетического министерства Фарид Сафаров.

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Как он отметил, теперь представители правительства и сотрудники НКРЭКУ работают над вопросом, насколько нужно увеличить цены.

"Любые изменения тарифов в пики роста — это тяжелые и вынужденные решения. Но все равно придется такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не то, что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей. ", — объясняет должностное лицо.

Замминистра сообщил, что для того, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону нужно минимум 3,4 миллиарда долларов, из этой суммы 1,2 млрд — чтобы закупить определенного типа ресурсы.

"Остальные суммы — это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи — это линии" Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующих и гидростанциях. Это примерно 2,1 млрд долларов", — подытожил Сафаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в правительстве решили продлить действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая. Об этом решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Отметим, напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. В настоящее время население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц. В то же время глава НКРЭК Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч.