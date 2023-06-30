ВСУ наступают и выравнивают фронт: подробности от Минобороны

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Кравцев Сергей
Украинские защитники перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Есть новые успехи ВСУ как на востоке, в частности вокруг Бахмута, так и на юге, где украинская армия сейчас выравнивает фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире общенационального телемарафона.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Что касается востока, то здесь, по словам Анны Маляр, украинские воины уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута.
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Маляр добавила, что Кремль там задействовал огромное количество сил, бросил резервы.
По ситуации на южном направлении Анна Маляр отметила, что здесь одним подразделениям удается наступать лучше и быстрее, а другим приходится замедляться. Именно поэтому одни в день преодолевают до 1 км, а у других может быть движение вперед и до 2 километров.
Сейчас, по словам Анны Маляр, на юге идет выравнивание фронта, чтобы занять и закрепиться на нужных позициях.
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