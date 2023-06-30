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ВСУ наступают и выравнивают фронт: подробности от Минобороны

Анна Маляр сообщила, что ВСУ наступают на нескольких направлениях вокруг Бахмута, а на юге выравнивают фронт

сегодня, 10:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Есть новые успехи ВСУ как на востоке, в частности вокруг Бахмута, так и на юге, где украинская армия сейчас выравнивает фронт. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире общенационального телемарафона.

ВСУ наступают и выравнивают фронт: подробности от Минобороны

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Что касается востока, то здесь, по словам Анны Маляр, украинские воины уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута.


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"В сам город мы не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города. Однако основные бои сейчас идут вокруг города. И там можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт", — отметила замминистра.

Маляр добавила, что Кремль там задействовал огромное количество сил, бросил резервы. 

"Концентрация очень высока. Мы работаем в абсолютном преимуществе врага по количеству людей и оружия", — проинформировала представитель Минобороны.

По ситуации на южном направлении Анна Маляр отметила, что здесь одним подразделениям удается наступать лучше и быстрее, а другим приходится замедляться. Именно поэтому одни в день преодолевают до 1 км, а у других может быть движение вперед и до 2 километров.

Сейчас, по словам Анны Маляр, на юге идет выравнивание фронта, чтобы занять и закрепиться на нужных позициях.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-командир "Азова" рассказал, действительно ВСУ уже зашли в Бахмут.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины может быть пересмотрена: журналисты узнали, от чего будет отталкиваться Запад.




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