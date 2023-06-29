Поддержка Украины может быть пересмотрена: журналисты узнали, от чего будет отталкиваться Запад

Украине очень важно, как можно скорее продемонстрировать хорошие результаты контрнаступления ВСУ. Это напрямую может повлиять на отношение Запада к Украине. Речь идет о финансовой и другой поддержке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, указывает, что результаты контрнаступления повлияют на все, что "мы делаем в отношении Украины".

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"Финансирование, поддержка, политическое участие... и, что самое важное, мирные переговоры, которые состоятся, нравятся они нам или нет", — заявил дипломат.

При этом главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что пока что не приходится говорить, что контрнаступление украинских войск достигло весомых успехов. ВСУ не могут продвигать вперед с большой скоростью, потому что россияне подготовили очень мощную оборону.

"Россия все еще имеет преимущество (Ред. – за счет) массовости", — заявил Каволи.

Военный штаб НАТО отказался давать оценку замечаниям командующего.

"НАТО внимательно наблюдает за конфликтом в Украине с самого начала... Следующий этап их борьбы может быть долгим и трудным, но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть ее экзистенциальную борьбу", — говорится в заявлении.

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