Распад РФ и победа Украины: что думает об этом мир – повлиял ли как-то мятеж Пригожина

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко раскритиковал изложенные в статье рейтингового издания "Foreign Affairs" мнения американских экспертов о том, что Киев должен идти на переговоры с Москвой, потому что "Украина все равно не сможет победить российские силы". Тем временем появились сообщения, что Китай может начать активно поддерживать стремление Украины восстановить контроль над всей своей территорией по состоянию на 1991 год. В свою очередь, Украина продолжает подготовку к саммиту мира, где акцентирует внимание не только на своей, но и на глобальной безопасности, основанных на справедливом мире. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и сообщения, а также рассказали, стал ли ближе справедливый мир после пригожинского бунта.

Война в Украине. Фото: Getty Image

После мятежа в РФ появился четкий аргумент – дестабилизация в стране-агрессоре более чем возможна

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

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Это скорее сигнал нашим западным союзникам, что разговоры о якобы бесконечной стойкости России, имеют мало общего с реальностью. Недавно в немецкой экспертной среде также поднимался вопрос в стиле – невозможно победить РФ, она никогда не развалится и так далее. К сожалению, многие на Западе ослеплены и российской пропагандой, и российскими нарративами. Отсюда и появления подобных оценок, без учета изменивших факторов, новых реалий". "Я не думаю, что пригожинский бунт является важным компонентом украинской формулы мира

По мнению эксперта, возможно, пригожинский мятеж ускорит переговоры о вступлении Украины в НАТО, активизирует наших союзников в Альянсе и ЕС. Потому что появился четкий аргумент – дестабилизация в РФ более чем возможна. И необходимо быстрее принимать решения, направленные на еще большее усиление Украины, на ускорение нашей евроатлантической интеграции. Поведение самого Путина, акцентирует Игорь Семиволос, также засвидетельствовало, что страхи, существующие в западном экспертном сообществе касательно того, будто он может пойти на некие крайне меры, если победа Украины станет всё более очевидна, как минимум, преувеличены.

"Следует также понимать, что любые экспертные оценки, как правило, отталкиваются от определенных политических заказов. Выслушать их можно, но не более", – поясняет директор Центра Ближневосточных исследований.

Что касается китайского заявления о необходимости соблюдать международно признанные границы, то, по словам Игоря Семиволоса, во-первых, это высказывание представителя КНР в ЕС (а не представителя центральной власти), во-вторых – он и не мог высказаться иначе.

"При этом, важны акценты. Не было сказано, что Китай выступает за возвращение Украины к границам 1991 года. Лишь, что – не возражает против такого развития событий. И это логично, исходя из принципов международного права, которые, как уверяет официальный Пекин, там свято соблюдают, – считает эксперт. – Как бы то ни было, работы у нас впереди много. Она сложная. Но иначе и быть не может. Президенту, всей нашей дипломатии необходимо без устали убеждать в необходимости помогать нам больше и лучше часть украинских союзников, до сих пор живущую в представлениях о мире, которого уже нет после 24 февраля 2022 года".

Запад, по крайней мере, прогрессивная его часть, начал переходить на новый этап мышления

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что от Китая мы ничего нового не услышали. Что касается периодических попыток Запада усадить Москву и Киев за стол переговоров до конкретного перелома в войне – это, по мнению эксперта, скорее инерция того, что было запущено ранее.

кардинально поменял ситуацию. Он продемонстрировал, что Россия реально может развалиться. Что государство там выстроено из говна и палок. Что Путин – не мачо, а чмо. Трус, сбежавший из Москвы одним из первых. И это стало шоком для Запада. Да, думаю, и не только для него. Нам же постоянно не давали того вооружения, что мы запрашивали, аргументируя это тем, что будет эскалация, что Россия после того, как может потерпеть сокрушительное поражение на фронте, рискует развалиться. И что тогда будет с ядерными арсеналами? Но 24 июня показало, что власть вроде как в РФ еще есть, однако страна уже неуправляема. Четыре тысячи отморозков с оружием пошли на Кремль — и Путин начал с ними договариваться То есть, он будет готов и к переговорам на украинских условиях, если его хорошенько припугнуть-прижать. И этим надо пользоваться! И на это надо давить!", – уверен Тарас Загородний. "Разного рода форматы переговоров идут, это следует понимать. То Шольц, то Макрон периодически рвутся позвонить Путину или ждут от него звонка. Но всё это, подчеркиваю, инерция. Бунт Пригожина

По его словам, абсолютно правильно в правительстве той же Британии уже призывают рассматривать варианты действий на случай распада РФ.

"Так что Запад, по крайней мере, прогрессивная его часть, начал переходить на новый этап мышления. И нам важно поспевать за такими меседжами, – отмечает эксперт. – Продумывать, как мы можем воспользоваться ситуацией. Настаивать, чтобы нам дали больше оружия – и тогда мы быстрее победим – и будет меньше рисков неконтролируемого развала РФ. Ведь так Украине имеет шанс войти в число субъектов, которые будут стабилизировать и администрировать территорию вошедшей в стадию распада России, а также, скорее всего, наводить порядок в Беларуси. Если пойдет развал РФ со всеми вытекающими, это тут же – миллионы беженцев, вопросы контроля над арсеналами, включая ядерные объекты. Часть которых Украина может на какое-то время на понятных условиях взять под контроль. По крайне мере, в приграничных областях".

Так что, констатирует Тарас Загородний, разговор уже не столько о переговорах Украины и России, сколько о переговорах касательно того, что делать после развала РФ.

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