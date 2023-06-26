Когда может состояться "саммит мира" по Украине: в ЕС дали ответ

По результатам встречи в Копенгагене в субботу, посвященной подготовке будущего "саммита мира" в Украине, есть хорошие новости о том, что подготовка к саммиту может стартовать уже в ближайшее время, а сам саммит может состояться до конца нынешнего года. Об этом, как пишет портал "Комментарии", журналистам на условиях анонимности рассказал высокопоставленный представитель ЕС, чьи представители также были участниками встречи в Копенгагене, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Саммит мира. Фото из открытых источников

Отмечается, что заседание состоялось на уровне национальных советников по вопросам безопасности. Со стороны Украины участие принял глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Говоря о том, какие именно страны были представлены, собеседник журналистов сообщил, что были представители G7 и такие "ключевые партнеры", как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция.

"Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН – суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее", – рассказал собеседник.

Он также сообщил, что во время встречи были озвучены "разные мнения о времени для проведения саммита".

"Страны, не входящие в число "Большой семерки", говорили, что должно быть сделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года", – отметил он.

Отвечая на вопрос агентства о дальнейшем развитии событий, чиновник ЕС сказал, что есть планы провести следующую встречу до летних каникул, к тому же представители Саудовской Аравии "подали сигнал", что хотели бы принять это заседание у себя.

Кроме того, по его словам, во время прошлой встречи поднимали вопрос "диалога с Россией, поскольку есть ряд вопросов, которые с ними нужно обсуждать". Такими вопросом европейский чиновник назвал ядерные риски вокруг Запорожской атомной электростанции, необходимость возвращения в семьи двадцати тысяч похищенных украинских детей, вопросы обмена военнопленными, Черноморской зерновой инициативы.

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