Какие гарантии безопасности важно получить Украине – есть ли подвижки в этом направлении

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июня сообщил о ряде телефонных бесед – с лидерами США, Канады, Польши касательно укрепления ВСУ, вероятного минирования россиянами Запорожской АЭС, а также внутренних волнений в самой стране-агрессоре, где в субботу вагнеровцы Пригожина едва не захватили Москву. Также Зеленский отметил, что в Копенгагене состоялась важная встреча политических советников руководителей Украины, Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Евросоюза. Речь шла о приближении реализации Формулы мира. И подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) ради общей безопасности в Европе и в целом в Альянсе нужные позитивные решения для Украины. В последнее время наша страна активно выстраивает систему международных гарантий безопасности. Какие важные шаги уже сделаны? Что еще следует предпринять? Как отбиться от атак псевдомиротворцев – и достигнуть справедливого мира с мощнейшими гарантиями неповторения агрессии в будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Диалог со странами Глобального Юга и влияние на их позицию становятся еще более важными для создания гарантий безопасности Украины

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что угроза российских обстрелов или новых вторжений будет существовать даже после выхода украинской армии на международно признанные границы нашего государства. И обращает внимание, что во время недавней встречи в формате "Рамштайн" проявилась интересная и новая тенденция: несколько стран объявили о заключении многолетних контрактов на поставку военной помощи Украине.

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"За последние полтора года объемы и номенклатура военной помощи обсуждались на заседаниях министров обороны Украины и союзников, получивших название формат "Рамштайн". Это позволяло оперативно реагировать на потребности. Однако сейчас пришло время для более системного планирования, – поясняет эксперт. – У Украины уже есть подробные оценки своих потребностей, а союзники могут принимать решения, какие объемы военной техники может выработать их оборонно-промышленный комплекс. Таким образом можно разрабатывать стратегические планы и подписывать соглашения на несколько лет. Также двусторонние соглашения могут включать пункты об обучении украинских подразделений, поставку разведывательной информации и инвестиции в украинские военные предприятия. Тенденция к подписанию многолетних соглашений о безопасности продолжится на саммите НАТО в Вильнюсе ".

О мирном урегулировании и гарантиях безопасности говорилось также во время недавнего визита в Украину лидеров африканских стран, напоминает Игорь Попов.

"Их предложения несколько отличаются от украинской "формулы мира", однако, по итогам визита будет усилено сотрудничество по направлению продовольственной безопасности. Есть реальные угрозы, что Россия заблокирует продление зернового соглашения. Поэтому влияние африканских стран особенно важно для усиления давления на РФ в этом вопросе", – подчеркивает эксперт.

По его словам, Украина вообще всё больше внимания уделяет сотрудничеству со странами БРИКС (кроме, понятно России, речь о Бразилии, Индии, Китайской Народной Республике, а также Южноафриканской Республике) и Глобального Юга.

а также обсудил возможности проведения глобального саммита мира". "Назначены послов в Бразилию и Индию, – отмечает Игорь Попов. – А эти страны являются региональными лидерами. К их позиции прислушиваются многие соседние государства. В конце прошлой недели в Копенгагене состоялась встреча советников лидеров стран по вопросам безопасности и политических советников. Присутствовали представители наиболее влиятельных стран Глобального Юга, а также европейских стран. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил им предложения Украины по реализации "Формулы мира"

Эксперт уверен, что гарантии безопасности Украины будут более длительными, когда к их разработке присоединятся не только сегодняшние союзники Украины, но и незападные страны, которые только вырабатывают свою позицию по мирному урегулированию.

"Многие региональные лидеры могут быть включены в состав Совета Безопасности ООН в качестве постоянных членов – и это один из пунктов реформирования ООН. Поэтому диалог со странами Глобального Юга и влияние на их позицию становятся еще более важными для создания гарантий безопасности Украины", – констатирует Игорь Попов.

Важны не только символичные слова, но и реальные программы сотрудничества в сфере ВПК, обороны, кибербезопасности и так далее

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

Готовится Глобальный саммит мира, на котором это план уже должен быть переведен в более практическую плоскость. Из концептуальных идей – в конкретные механизмы". "В рамках комплекса действия по продвижению гарантий безопасности на фоне рисков склонения Украины к миру на несправедливых условиях был сформулирован план Зеленского из 10 шагов, поддержанный подавляющим числом представителей ГА ООН

Вместе с тем, продолжает эксперт, идет работа над тем, чтобы выдавить максимум из вильнюсского саммита НАТО по части большей конкретики евроатлантических перспектив Украины.

"Важны не только символичные слова, но и реальные программы сотрудничества в сфере ВПК, обороны, кибербезопасности и так далее. Плюс – получение прямых гарантий безопасности на момент до вступления Украины в Альянс. К примеру – предоставление статуса союзника НАТО, подписание отдельных договоров со странами-членами блока", – поясняет Олег Саакян.

Он отмечает, что всё это – разные компоненты того, как обеспечить для Украины дополнительное усиление на период продолжающейся российско-украинской войны, а также – обеспечение способности нашей страны к обороне после этой войны.

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