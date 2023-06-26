Зеленский поговорил с Байденом: какая тема стала ключевой

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Среди тем разного характера и содержания два лидера обсудили ситуацию в России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы украинского государства в Telegram.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента
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Владимир Зеленский во время разговора поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за "Петриоты".
Он добавил, что благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах.
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