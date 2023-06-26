Зеленский поговорил с Байденом: какая тема стала ключевой

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Среди тем разного характера и содержания два лидера обсудили ситуацию в России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы украинского государства в Telegram.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

"Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", — заявил президент Украины.

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Владимир Зеленский во время разговора поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за "Петриоты".

"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей. Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", — заявил президент.

Он добавил, что благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах.

"Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", — заявил Зеленский.

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