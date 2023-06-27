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Данилов раскритиковал идеи Запада относительно переговоров Украины с РФ

Секретарь СНБО назвал грязным предложением идеи на Западе относительно переговоров Украины с РФ

сегодня, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Попытки усадить Украину за стол переговоров с РФ являются грязным предложением из циничного мира. Все события войны в Украине фактически ломают авторитетные прогнозы. Именно сейчас наступает время для новых подходов и решений. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Данилов раскритиковал идеи Запада относительно переговоров Украины с РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО вспомнил публикацию "Западу нужна новая стратегия в Украине" в рейтинговом издании "Foreign Affairs", в которой авторитетные американские эксперты Ричард Хаас и Чарльз Купчан озвучили свой взгляд окончания войны, которую развязала Россия.


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Алексей Данилов заявил, что статья его очень сильно огорчила, потому что в ней пестрят стандартные подходы, время которых давно прошло.

"Такое впечатление, что для них мир с момента "холодной войны" замер в своей невозмутимости. Подобные предложения по так называемому мирному урегулированию мог запросто написать Громыко совместно с Киссинджером лет 50 назад, и они ничем не отличались бы от предложений "Foreign Affairs" 2023 года", – заявил Данилов. 

Отметим, аналитики "Foreign Affairs" отстаивают мнения о том, что "война движется к безысходности", "Украина все равно не сможет победить российские силы", "Украине было бы глупо настойчиво добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой".

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0eaTpNwEND2fx2eMm6MZrhoKH8QqVjhy8z8wTe6W7TbEzZmq6s1DoL1ZV1eFBaeYCl
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