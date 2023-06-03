Кто и почему призывает Украину начать переговоры – какой интерес здесь Китая

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Речь о переговорах сейчас не идет, но для Украины важно, чтобы Китай позиционировал себя как посредник, как государство, которое против войны

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что позиция Китая, несмотря на двузначность, является достаточно последовательной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Просто следует понимать интересы Китая. Он, действительно, не заинтересован в том, чтобы война затягивалась. Это негативно влияет на китайскую экономику, на возможность вести нормальные торговые отношения, даже с Россией (опасность попасть под санкции). Да и вообще война негативно влияет на мировую экономику (те же проблемы с продовольствием). В то же время, Китай не заинтересован в том, чтобы режим Путина проиграл. Ему важно, чтобы тот сохранился – в идеале при нынешней или частичной внешнеполитической изоляции", – поясняет политолог.

По сути, продолжает он, после того как РФ начала войну против Украины, режим Путина оказывался во всё большей изоляции (экономической, политической), что не оставляло ему варианта, кроме как углубление сотрудничества с Китаем. Любой ценой.

"Сейчас Китай для России – главный экономический, политический партнер. От нее зависит путинский режим. Готовый платить за это любую цену. А если режим падет (а украинская военная победа этому явно будет способствовать), новая власть РФ будет пытать нормализовать отношения с Западом. Что лишит Китай монополии на отношения с Россией. И Пекину это не подходит. Потому он хочет закончить войну как можно быстрее, но без поражения РФ. А это уже не отвечает интересам Украины. Но Украина имеет интерес в продолжении дипломатических контактов с Китаем. Чтобы тот не переходил к прямой поддержке РФ вооружением. К тому же, рано или поздно, после, надеемся, поражения России, это нужно будет как-то закрепить – и дипломатические отношения с Китаем могут сыграть тут свою роль", – отмечает Петр Олещук.

Он напоминает, что позиция Украины касательно разнообразных "миротворческих инициатив" неизменна. И президент, и МИД это снова и снова доносят до тех или иных "миротворцев" (а в последнее время это были уже Китай, Бразилия, Ватикан, Индонезия, ряд стран Африки). Не может быть никаких переговоров без освобождения всех украинских территорий, вывода оттуда всех российских войск, осуждения агрессии.

"Потому речь о переговорах сейчас не идет, – констатирует политолог. – Но для Украины важно, чтобы Китай позиционировал себя как посредник, как государство, которое против войны. Хоть продвигаемые им, порой закулисно, на данном этапе сценарии для нас, безусловно, неприемлемы".

Российская власть более-менее адекватно оценивает свое будущее и понимает, что успех украинского контрнаступления безальтернативен

Если проанализировать публичные заявления, озвученные за последнее время, представителей разных стран относительно ситуации в Украине, то можно увидеть определенную закономерность, отмечает политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский.

"Все страны, которые прямо поддержали Россию или же соблюдающие якобы нейтралитет, однако подыгрывающие ей, начали активно форсировать две темы: "дальнейшие поставки оружия в Украину лишь усугубят конфликт" и "война должна решаться не на поле боя, а за столом переговоров". Из чего можно предположить, что российская власть более-менее адекватно оценивает свое будущее и понимает, что успех украинского контрнаступления безальтернативен. Поэтому ключевая задача РФ на данный момент – не дать контрнаступлению состояться. Любыми способами заморозить конфликт и дать российской военной машине восстановить силы для новой полномасштабной атаки на Украину. Для этого задействуются все возможные инструменты, в том числе и подобные заявления со стороны третьих стран", – поясняет эксперт.

По его словам, однозначно, что рано или поздно наступит и этап дипломатии, но условиями для этого должна стать полная деоккупация украинских территорий.

"Что же касается непосредственно Китая, то очевидно, что он также заинтересован в долгоиграющей российско-украинской войне, – считает Денис Гороховский. – Ведь именно поддержка Украины является сегодня приоритетом для США. И в случае проигрыша РФ, у Штатов освободятся ресурсы, в первую очередь финансовые, которые могут быть перекинуты на опасные для Китая направления (в приоритете Тайвань)".

Поэтому, резюмирует политолог, не стоит ожидать от Китая, что он займет продуктивную позицию в процессе урегулирования ситуации в Украине.

"При этом, – акцентирует он, – Китай и далее не будет открыто поддерживать РФ, ограничиваясь "миротворческими" заявлениями и продолжением экономического сотрудничества с Россией".

Дверь для переговоров, естественно, открыта, но лишь на наших – справедливых – условиях

Политический эксперт Богдан Мирошников рассуждает так:

"Всякого рода "миротворческий хоровод" в исполнении Китая, Бразилии, Ватикана, Венгрии, Индонезии не выглядит реалистичным. Не имеет ничего общего с реальным желанием мира. Все прекрасно понимают, что любые переговоры сейчас нереальны".

Эксперт напоминает, что в недавней статье "The Washington Post" отмечалось, что Байден уже не боится никаких "красных линий" в отношении помощи Украине.

"Это более важно для нас, чем всякого рода псевдомиротворческие потуги третьих стран, – уверен Богдан Мирошников. – И абсолютно верные акценты сделаны всё теми же США на важность мирного плана, согласно Уставу ООН".

Понятно, продолжает эксперт, что нам придется отвоевывать свои территории. Силой. Принуждать РФ к заключению мира.

"Справедливого мира, а не фейкового, к которому она пытается принудить нас ракетными обстрелами, – уточняет Богдан Мирошников. – Дверь для переговоров, естественно, открыта. Но лишь на наших – справедливых – условиях".

Читайте также на портале "Комментарии" — что решит Запад с членством Украины в НАТО – почему Киеву может пригодиться опыт Израиля.



