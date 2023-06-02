logo

BTC/USD

26957.53

ETH/USD

1882.86

LTC/USD

93.67

USD/UAH

37.32

EUR/UAH

40.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ: спецпредставитель Китая сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ: спецпредставитель Китая сделал заявление

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

У Украины и России много разногласий, чтобы сесть за стол переговоров. Хотя ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров. Об этом заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ: спецпредставитель Китая сделал заявление

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Интересно, что Ли Хуэй называет полномасштабную войну "украинским кризисом", который сегодня мирным путем разрешить сложно, но при этом, как в Киеве, так и в Москве готовы разговаривать о консенсусе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров".

"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", — подчеркнул Хуэй.

По его мнению, "риск эскалации" до сих пор слишком высок. Он напомнил, что во время визита в Киев каждый день звучал сигнал воздушной тревоги, а за период его пребывания Россия дважды атаковала столицу Украины.

"Конфликт зашел в тупик, а поле боя полно неопределенности. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, будет только больше катастроф и страданий", – добавил он.

По его словам, пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим. 

Дипломат также опроверг заявления СМИ о том, что Пекин якобы склонял Европу, чтобы призвать Украину к прекращению огня с уступками территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайский лидер Си Цзиньпин призывает руководителей, в компетенции которых вопросы национальной безопасности, думать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". Это происходит на фоне геополитической активизации Китайской Народной Республики (КНР), в том числе в ракурсе "миротворца" касательно российско-украинской войны. Чего в обозримом будущем ожидать от КНР? Будет Си ставить на эскалацию или на путь реального распутывания многих сложных геополитических узлов, включая войну в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-02-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!