Могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ: спецпредставитель Китая сделал заявление

У Украины и России много разногласий, чтобы сесть за стол переговоров. Хотя ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров. Об этом заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Интересно, что Ли Хуэй называет полномасштабную войну "украинским кризисом", который сегодня мирным путем разрешить сложно, но при этом, как в Киеве, так и в Москве готовы разговаривать о консенсусе.

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Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров".

"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", — подчеркнул Хуэй.

По его мнению, "риск эскалации" до сих пор слишком высок. Он напомнил, что во время визита в Киев каждый день звучал сигнал воздушной тревоги, а за период его пребывания Россия дважды атаковала столицу Украины.

"Конфликт зашел в тупик, а поле боя полно неопределенности. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, будет только больше катастроф и страданий", – добавил он.

По его словам, пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим.

Дипломат также опроверг заявления СМИ о том, что Пекин якобы склонял Европу, чтобы призвать Украину к прекращению огня с уступками территорий.

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