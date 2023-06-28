Почему вагнеровцы не надолго в Беларуси – в чем хитрый план Лукашенко

Пригожинский однодневный бунт и его вероятные последствия остается топ-темой. О чем говорят заявления самопровозглашенного президента Беларуси по этому поводу? Почему Александр Лукашенко позволяет себе такого рода откровения, выставляя себя спасителем России, а также жестко критикуя путинское окружение? Действительно ли он готов пригреть в Беларуси, как это было заявлено, вагнеровцев, чуть не снесших путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Беларусь будет для вагнеровцев скорее перевалочной базой

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает следующим образом:

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"Похоже на то, что Лукашенко во всей этой истории очень хорошо воспользовался ситуацией. Понятно, что он не был никаким главным переговорщиком. Но в силу своего статуса (какой-никакой, а президент, по крайней мере, в глазах россиян и белорусов), сыграл достаточно активно публичную роль. И получил для себя определенные дивиденды. Во-первых, покупался в лучах славы, выставляя себя чуть ли не спасителем России. Тем самым повысил свой имидж, возможно даже рейтинг внутри Беларуси. Ведь показал, что как бы может решать вопросы и такого характера. И то, что в Кремле никак не отреагировали на его бравурные и критические заявления, говорит, что он получил карт-бланш на это. Во-вторых, понятно, что какое-то время часть вагнеровцев будет на территории Беларуси. Но вряд ли в таких масштабах, что для этого потребуется создание неких лагерей".

Скорее всего, продолжает эксперт, в неких местах осядут на определенное время Пригожин, его окружение, какие-то полевые командиры, а также костяк профессиональных наемников, которые принимали участие в войнах в Африке, Сирии, частично — в Украине.

"Так что Беларусь тут будет для вагнеровцев скорее перевалочной базой, – считает Игорь Рейтерович. – И они продолжат заниматься своей деятельностью в тех же Африке, Сирии. Лукашенко это выгодно, он будет иметь с этого определенный профит — с точки зрения процента от таких операций (золото, бриллианты, торговля людьми, контроль над энергоресурсами). Понятно, что он не просто так пустил к себе этих наемников. И четко дал понять, что за счет бюджета никто их содержать не будет. Пусть, мол, сами обустраиваются".

По словам эксперта, как бы мы не относились к Лукашенко, с точки зрения удержания власти – он человек далеко не глупый. И, понимая риски, вряд ли позволит вагнеровцам развернуть активное присутствие в Беларуси в формате десятков тысяч, создания полевых лагерей и так далее.

"Они же могут повторить такой же финт, как уже сделали в РФ. Так что это будет контролируемый процесс, – предполагает Игорь Рейтерович. – И Лукашенко с него, похоже, получит только плюсы, особенно, если сам Пригожин побудет в Беларуси недолго, отбыв через какое-то время в Африку".

Лукашенко от этой ситуации выиграл больше всех

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко напоминает, что у Лукашенко сейчас хватает проблем внутри страны. Ходили относительно подтвержденные слухи, что были переговоры между представителями украинской и белорусской армией о том, что, если последняя получит команду ввязываться в войну против нашей страны, она не станет этого делать. Кроме того, Лукашенко не поддерживают внутри страны. И в этом плане, поясняет эксперт, наличие еще одной силы, которая, возможно, сможет защитить его от бунта, белорусскому диктатору на руку. При условии, что собственная армия, в случае чего, будет готова защищать его от бунта вагнеровцев.

"Плюс – это дополнительная угроза для Польши, для балтийских стран. Если наемники так быстро-весело дошли до Москвы, не попытаются ли они аналогичным образом промаршировать по приграничным с РБ странам ЕС? Всё это создает для Европы напряжение, выгодное Лукашенко", – поясняет Андрей Еременко.

По его мнению, то, что Лукашенко на себя цепляет корону – вполне логично.

"Он от этой ситуации выиграл больше всех. Все стороны согласились, что точку в конфликте оставил именно Лукашенко. И, возможно, его версия – относительно правдивая, – считает эксперт. – Напомню также, что когда в конце зимы-начале весны прошлого года российские войске еще находились недалеко от Киева (но уже было ясно, что блицкриг провалился), Кремль давил на Лукашенко – вступай в войну. А он всячески тянул с таким решением, пытался выкрутиться. И делает это до сих пор, пытаясь сохранить хотя бы относительную независимость. И это демонстрирует, что Лукашенко – политик более умный, чем Путин. По крайней мере, в данной ситуации".

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