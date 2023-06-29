Экс-командир "Азова" рассказал, действительно ВСУ уже зашли в Бахмут

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Кравцев Сергей
На Бахмутском направлении – и на флангах, и непосредственно в самом городе – уже идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин. Генштаб в обновленных отчетах, в свою очередь, вспоминал об успехах на подступах к городу.
ВСУ. Фото из открытых источников
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Под давлением защитников россияне вынуждены почти ежедневно покидать позиции и отступать, добавил военный. По его словам, ВСУ имеют определенный результат и за вчерашний день.
Отметим, ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что действительно есть хорошие новости с Бахмутского направления, где наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.
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Также издание "Комментарии" сообщало – чем грозит Кремлю продвижение ВСУ – что изменилось в войне после мятежа Пригожина.
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