Чем грозит Кремлю продвижение ВСУ – что изменилось в войне после мятежа Пригожина

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Кремль бросает все усилия и мобилизует все войска, лишь бы сдержать наступательные действия Сил обороны Украины

Политический эксперт Сергей Таран акцентирует, что для России контрнаступление украинских войск – это вопрос выживания или не выживания путинского режима.

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"Если наступление ВСУ будет успешным, Путин уже не сможет в очередной раз объяснить, почему россияне сдают, как они говорят, "свои территории" (присоединенные согласно "конституции" к РФ). Именно поэтому Кремль бросает все усилия и мобилизует (как мы видим по последнему бунту Пригожина, который фактически некому было останавливать), все войска, лишь бы сдержать наступательные действия Сил обороны Украины. Именно поэтому это наступление не происходит так быстро, как нам бы хотелось", – поясняет эксперт.

С другой стороны, продолжает он, тот же пригожинский бунт показал, что для России выживание собственного режима – вопрос №1. Речь, отмечает Сергей Таран, уже не идет о захвате новых территорий. Лишь об удержании того, что удалось оккупировать ранее. И об удержании поддержки Путина, по которому участились репутационные удары (поражения на фронте, практически полная внешнеполитическая изоляция, бунт вагнеровцев).

А ведь, согласно официальным (и не официальным) данным, основные резервы ВСУ еще не брошены на фронт, так что главные бои (и, надеемся, победы) еще впереди". "Учитывая это, Кремль бросает все ресурсы (военные, медийные), пытаясь сдержать наступление украинцев. Потому, – подчеркивает эксперт, – оно не столь стремительно, как, возможно, ожидалось. При этом деоккупировано уже с начала наступательных действий только на юге 130 кв.км

Призрак гражданской войны в России обретает всё более реалистические черты

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Однодневный мятеж Пригожина продемонстрировал, что империя точно падет. В РФ есть разъединение и раскол. И нет национальной идеи. Лишь фальшь и ширма ради удержания власти определенной группой людей".

А когда нет стержня, когда отсутствие моральных ценностей становится очевидным – раскол неизбежен, подчеркивает эксперт. И попытки Кремля закамуфлировать это ни к чему не приведут, уверена она.

"Мы уже видели тотальное неуважение к мобилизованным, отсутствие соответствующей подготовки у тех, кого Кремль бросает в топку войны. Теперь увидели еще и неуважение к армии как таковой, когда ее унизили и самим фактом бунта вагнеровцев, и тем, что это осталось без последствий, хоть в боях с наемниками погибли солдаты официальных вооруженных сил, пытающиеся остановить их продвижение. Как российская власть не ценит жизни украинцев, так не ценит и российские. А при таком отношении желающих воевать будет всё меньше. И то, что ЧВК "Вагнера" продемонстрировала всему миру низость, трусость и лживость путинского режима – только начало. Дальше будет больше", – прогнозирует Катерина Коваль.

Она напоминает, что российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, уже делали рейды в приграничные области РФ. Теперь мы увидели рейд вагнеровцев, взявших Ростов и Воронеж, почти дошедших до Москвы.

"Призрак гражданской войны в России обретает всё более реалистические черты. Впереди – новые мятежи, расколы, парад независимостей, полный развал империи, – уверена Катерина Коваль. – И всё это приближает успешное украинское наступление. Мы же на этом фоне продолжаем укреплять обороноспособность, освобождать территории, модернизировать и реформировать армию, уверенно идя к победе".

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