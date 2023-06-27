У Байдена назвали причины медленного контрнаступления Украины

Продвижение украинских войск проходит медленнее, чем ранее планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины. Главная из которых состоит в том, что россияне перед контрнаступлением ВСУ тоже времени не теряли и хорошо подготовились к обороне, ведь знали, что их ждет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

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"Сам президент Зеленский публично выступил на прошлой неделе, сказав, что это происходит медленнее в некоторых областях, чем ему хотелось бы. Он имеет право принимать решения и отдавать приказы", – отметил Кирби.

По его словам, россияне много инвестировали за последние шесть, восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину. Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и они работали над подготовкой к этому.

Кроме того, отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома, с точки зрения военного дела вести наступление труднее, чем обороняться. И то, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило их.

В то же время Кирби не смог ответить на вопрос, ослабил ли как-то российскую оборону неудачный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на выходных.

Представитель Белого дома считает, что о каких-то последствиях того "просто слишком рано знать".

Кирби также подчеркнул, что пока в России продолжались события, связанные с походом "Вагнера" на Москву, в Украине находились десятки тысяч российских военных, техники и других возможностей − воздушных, наземных и морских − и шли ожесточенные бои.

Он также добавил, что США пока не намерены как-то сосредотачиваться на анализе "внутренних дел России", а будут продолжать быть сосредоточенными на поддержке Украины.

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